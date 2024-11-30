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30 листопада 2024, 11:24

Суд зняв арешт із корпоративних прав «Київстар»

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із 47,85% корпоративних прав мобільного оператора «Київстар», який входить до складу міжнародної групи Veon, і зі 100% корпоративних прав у дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із 47,85% корпоративних прав мобільного оператора «Київстар», який входить до складу міжнародної групи Veon, і зі 100% корпоративних прав у дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi).

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Цим рішенням суд повністю скасував раніше накладені обмеження на корпоративні права, зокрема на 47,85% статутного капіталу «Київстару». Ця частка належить структурам, пов’язаним із LetterOne — компанією, якою володіють підсанкційні російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

За словами СЕО «Київстар» Олександра Комарова, це надасть змогу компанії зосередитися на планах із розширення покриття 4G, підвищення енергетичної стійкості та розвитку цифрових послуг в Україні.

У компанії Veon, акції якої торгуються на біржі Nasdaq, також привітали рішення суду від імені всіх зацікавлених сторін.

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«Створюючи безпечне та прозоре середовище для прямих іноземних інвестицій, Україна демонструє себе як надійний партнер для міжнародного бізнесу та зміцнює довіру нинішніх і потенційних інвесторів», — зазначив Огі К. Фабела II, голова правління та засновник Veon.

Інвестиції в Україну

Зазначається, що Veon зробив інвестиції в Україну ключовою частиною своєї місії, інвестувавши за весь час операційної діяльності «Київстар» понад $10 млрд в економіку країни.

Цього року Veon збільшив свої інвестиційні зобов’язання щодо відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом 5 років і закликав інших міжнародних інвесторів інвестувати в Україну зараз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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