АМКУ дозволив «Київстару» придбати Uklon

Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл найбільшій телеком-компанії України «Київстар» на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко у Facebook.

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Зазначається, що відповідне рішення стосується п'яти заявок на придбання, поданих до комітету 23 грудня 2024 року. Зокрема, йдеться про компанії: ТОВ «Тех Уклон», ТОВ «Уклон Корпорейт», ТОВ «Уклон Україна», Кіпрська UKLON LT.

Крім цього, «Київстар» отримав дозвіл через ТОВ «Уклон Корпорейт» на контроль над активами ТОВ «Уклон Україна», що займаються: райд-хейлінгом (послуги таксі), доставкою, онлайн-рекламою.

«Комітет дійшов висновку, що дії ПрАТ не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків», — розповів Кириленко.

Нагадаємо

За оцінками Forbes Ukraine, угода з поглинання Uklon може обійтися «Київстару» в $40−80 млн.