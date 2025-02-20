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20 лютого 2025, 13:14

Експерт пояснив, чому банки відмовляються кредитувати військових

Банки не кредитують військових через те, що вони мають пільги — не сплачують відсотки за позикою. Саме це є причиною відмов у наданні кредитам цій категорії громадян. Про це під час конференції FinYear розповів CEO Moneyveo Сергій Сінченко, передає наш кореспондент з місця події.

Банки не кредитують військових через те, що вони мають пільги — не сплачують відсотки за позикою.
CEO Moneyveo Сергій Сінченко

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«Банки не можуть кредитувати безкоштовно. Вони так і сказали на зустрічі з військовими. Тому вони й відмовляють їм та ветеранам, яких також прирівнюють до цієї категорії. І тут виникає парадокс — з однієї сторони кредитування безкоштовне, але завдяки цій схемі цей сегмент залишається поза кредитуванням», — розповів він.

Сінченко підкреслив, що так не має бути. «Військові повинні отримувати кредит. Ідея прибрати відсотки є нормальною, але повинна існувати якась програма компенсації, щоб банкам виплачували відсотки».

Водночас Сінченко підкреслив, що його компанія (яка не є банком — ред.), видає кредити для військовослужбовців.

«Це нормальний процес, це не питання бізнесу. Це говорить про те, що ми будуємо стосунки на майбутнє, щоб військові залишились нашими клієнтами і потім вже колись брали кредит під якийсь відсоток».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
MAXAOH
MAXAOH
20 лютого 2025, 13:21
#
Водночас Сінченко підкреслив, що його компанія (яка не є банком — ред.), видає кредити для військовослужбовців. —  и не берёт с них процентную ставку по кредиту? То есть, просто раздаёт деньги. Или, так как структура не банковского сектора, то закон про льготное кредитование на них не распространяется?)
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
20 лютого 2025, 13:29
#
Та да. А причина зовсім інша.
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