Бізнес закликав уряд зняти гриф «таємно» з даних про корисні копалини в Україні

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду із проханням розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні. Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

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Заява бізнесу

Зазначається, що сьогодні інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами «таємно» або «для службового користування».

Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів.

Експерти асоціації переконані, що такі обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами.

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Адже, збереження грифу «таємно» щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів.

Експерти ЄБА також посилаються на досвід інших країн. Наприклад Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу Raw materials information system з інформацією про критичні сировинні матеріали.

«Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень з відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до укладання угоди зі США щодо доступу до рідкісноземельних копалин та потребує гарантій безпеки від союзників як частини будь-якого врегулювання.

Глава держави нагадав, що Україна має найбільші в Європі запаси урану й титану, і «не в інтересах США», щоб вони опинилися в руках росії та потенційно були передані КНДР, Китаю чи Ірану.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.