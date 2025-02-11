Трамп заявив, що Україна погодилась надати США рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу. Про це пише LIGA.net, посилаючись на інтерв'ю Трампа для Fox News.

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«У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкісноземельних, з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів», — сказав Трамп.

Він наголосив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться домовитися про мирну угоду з рф.

Трамп заявив, що хоче еквівалент рідкісноземельних мінералів на суму приблизно $500 млрд, і в Україні «по суті погодилися це зробити».

«Я сказав їм: «Ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші», — сказав президент США.