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11 лютого 2025, 11:25

Трамп заявив, що Україна погодилась надати США рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу. Про це пише LIGA.net, посилаючись на інтерв'ю Трампа для Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.
Getty Images

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«У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкісноземельних, з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів», — сказав Трамп.

Він наголосив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться домовитися про мирну угоду з рф.

Трамп заявив, що хоче еквівалент рідкісноземельних мінералів на суму приблизно $500 млрд, і в Україні «по суті погодилися це зробити».

«Я сказав їм: «Ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші», — сказав президент США.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 22

+
+43
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 11:30
#
До горіння дуп москалів три, два, один…
+
+58
Я_ __
Я_ __
11 лютого 2025, 11:48
#
«Він наголосив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться домовитися про мирну угоду з рф.»

Хоч би про якісь гарантії безпеки конкретні зазначив, і якісь військові бази на території західної України, чи хоч конкретні пакети зброї, а так враження що «ми надавали допомогу, а тепер віддавайте нам все»))
+
+58
financialGenius
financialGenius
11 лютого 2025, 11:56
#
Та такой же развод как и будапештский меморандум … Они то выписывают помощь, но эта помощь по сути работает на их экономику — просто обновляют оружие у себя, а нам отдают своими же самолетами списанное … да и как зе говорил не все и получили с этой помощи … плюс наши раскрали … а отдают полезные ископаемые граждан по сути и экологию угробят, а жить никто из них не будет …
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
11 лютого 2025, 12:04
#
Ты вообще Будапештский меморандум читал? Какие там были условия? Сколько Украина получила денег от США? Или так, а бы попиз???
+
+15
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 11:56
#
а так враження що «ми надавали допомогу, а тепер віддавайте нам все»

Як розумно відмітили сьогодні дві розумні людини під час бесіди у ютубі: сам Трамп наврядчи доживе до моменту коли США почнуть хоч щось отримувати від України. Це навіть якщо не брати до уваги час на те щоб звільнити теріторії від сусідів-дегенератів.

А надання зброї буде зараз (звісно якщо буде).

Тож виконає обіцянку Трамп чи ні — ми в будь якому випадку принаймі не в програші. Якщо це лише чергова пуста обіцянка яких у трампа вже маленький вагон … ну що ж, більшість в принципі і не чекала що Трамп буде нам допомогати.
+
+15
financialGenius
financialGenius
11 лютого 2025, 12:00
#
«Якщо це лише чергова пуста обіцянка яких у трампа вже маленький вагон … «конечно обещание , а ресурсы придется отдать выполнять они или не выполнят , так же как и ядерное отдали 30 лет назад …
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 12:02
#
а ресурсы придется отдать выполнять они или не выполнят

перечитай перший абзац, дуже уважно
тобі б дожити до тих часів коли ми почнемо щось віддавати

а зброя, якщо вона буде, буде просто зараз, наступного місяця в ідеалі

я не тупоголовий пушнікоязичний єврей з Ізраїля щоб вихваляти Трампа і закривати очі на все інше, але саме в цьому бачу для нас великий плюс звісно при умові що слова Трампа не розійдутся зі справами що розходятся вони ну дуже часто
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
11 лютого 2025, 12:06
#
Не отдали, а продали, по факту! Ты сначала почитай, изучи тему, а потом говори!)
+
+60
Sarevok
Sarevok
11 лютого 2025, 11:57
#
А вот и репарации, про которые с 2022 года нам вещали ***.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
11 лютого 2025, 12:02
#
І списання всіх боргів:)
І люди свято в це вірили, можливо ще й досі вірять:)
+
+15
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 12:03
#
Гарно палає, шкварчить
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
11 лютого 2025, 12:03
#
А что наш Президент на это ответил?
И вообще, вначале нам обещали референдумы :)

(Сразу скажу, на выборы никогда не хожу)
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 12:08
#
Сразу скажу, на выборы никогда не хожу

То чого тоді це вас хвилює? Це якби веган переймався тим як часто міняє масло Макдональд при смаженні своїх котлет.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
11 лютого 2025, 12:24
#
Имела ввиду не голосовала, но что обещал слышала . Интересно, что теперь скажет
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 12:30
#
Ну, він і «домовитись по середині» обіцяв, але реалії життя внесли правки і тепер Зеленський багато в чому (принаймі зовні бо в голову йому я не зазирну) має ті ж цілі і оцінки що маю я. А в 2019 в нас позиції були майже протилежні і я свою не змінив.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
11 лютого 2025, 12:37
#
Я думаю, что вся ситуация от начала до конца президентства — результат непрофессионализма.
Все-таки сапоги должен шить сапожник, а пироги печь пирожник.
Порошенко был более дипломатичен :) естественно.

А эти мы молодые, всех заставим, ан нет, опыт молодость побеждает.

А в чем теперь вы с ним согласны? Оч.интересно
+
0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 13:09
#
В оцінці причин війни Росії проти України, в оцінці загрози яка походить з боку Росії та в тому який варіант закінчення війни є перемогою.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 лютого 2025, 12:36
#
Всі вже ознаки колонії, чи ще не всі?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
11 лютого 2025, 12:39
#
У местных тыловых «патриотов» как всегда ЗРАДА!!!)))
+
+28
Loginnnnn
Loginnnnn
11 лютого 2025, 12:43
#
Надамо офіціальний доступ до мінералів в Донецькій, Луганській області та в Криму, всі потиснуть руки, всі в державних смі відзвітують про перемогу
+
+28
TattiReuven
TattiReuven
11 лютого 2025, 12:52
#
Бедная моя Украина. Раздирают ее на части, что снаружи, что внутри . Людей нет, земли нет, теперь и ресурсов не будет
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 лютого 2025, 13:04
#
«Ты что, с*кин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?»
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