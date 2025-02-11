Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу. Про це пише LIGA.net, посилаючись на інтерв'ю Трампа для Fox News.
Трамп заявив, що Україна погодилась надати США рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу
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«У них є надзвичайно цінні землі з погляду рідкісноземельних, з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів», — сказав Трамп.
Він наголосив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться домовитися про мирну угоду з рф.
Трамп заявив, що хоче еквівалент рідкісноземельних мінералів на суму приблизно $500 млрд, і в Україні «по суті погодилися це зробити».
«Я сказав їм: «Ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші», — сказав президент США.
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Коментарі - 22
Хоч би про якісь гарантії безпеки конкретні зазначив, і якісь військові бази на території західної України, чи хоч конкретні пакети зброї, а так враження що «ми надавали допомогу, а тепер віддавайте нам все»))
Як розумно відмітили сьогодні дві розумні людини під час бесіди у ютубі: сам Трамп наврядчи доживе до моменту коли США почнуть хоч щось отримувати від України. Це навіть якщо не брати до уваги час на те щоб звільнити теріторії від сусідів-дегенератів.
А надання зброї буде зараз (звісно якщо буде).
Тож виконає обіцянку Трамп чи ні — ми в будь якому випадку принаймі не в програші. Якщо це лише чергова пуста обіцянка яких у трампа вже маленький вагон … ну що ж, більшість в принципі і не чекала що Трамп буде нам допомогати.
перечитай перший абзац, дуже уважно
тобі б дожити до тих часів коли ми почнемо щось віддавати
а зброя, якщо вона буде, буде просто зараз, наступного місяця в ідеалі
я не тупоголовий пушнікоязичний єврей з Ізраїля щоб вихваляти Трампа і закривати очі на все інше, але саме в цьому бачу для нас великий плюс звісно при умові що слова Трампа не розійдутся зі справами що розходятся вони ну дуже часто
І люди свято в це вірили, можливо ще й досі вірять:)
И вообще, вначале нам обещали референдумы :)
(Сразу скажу, на выборы никогда не хожу)
То чого тоді це вас хвилює? Це якби веган переймався тим як часто міняє масло Макдональд при смаженні своїх котлет.
Все-таки сапоги должен шить сапожник, а пироги печь пирожник.
Порошенко был более дипломатичен :) естественно.
А эти мы молодые, всех заставим, ан нет, опыт молодость побеждает.
А в чем теперь вы с ним согласны? Оч.интересно