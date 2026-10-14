Автономне живлення для багатоповерхівок: програму розширили ще на чотири області

Уряд розширив програму державної допомоги на встановлення автономного живлення в багатоквартирних будинках. Вона передбачає обладнання, яке дасть змогу підтримувати роботу ліфтів, освітлення, водопостачання, опалення та зв’язку під час відключень електроенергії. Тепер долучитися до програми зможуть мешканці ще чотирьох областей України. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Telegram.

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Кабмін розширив географію програми державної допомоги для встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. До неї долучили Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області.

Раніше програмою могли скористатися в Києві, Київській та Харківській областях.

Автономне обладнання має забезпечувати роботу основних систем будинків у разі відключень електроенергії. Зокрема, йдеться про освітлення, водопостачання, опалення, зв’язок і ліфти.

Подати заявку від імені співвласників багатоквартирного будинку можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управителі будинків, а також житлово-будівельні й обслуговуючі кооперативи.

Окрім розширення переліку областей, уряд удосконалив механізм реалізації програми. Деталей цих змін у наданому повідомленні не наведено.