Трамп націлився на рідкісноземельні метали: у чому їхня цінність

Світ тривалий час залежав від постачання рідкісноземельних елементів із Китаю, але західні країни прагнуть диверсифікувати свої джерела. Президент США Дональд Трамп звернув увагу на мінеральні багатства Гренландії, обговорюючи потенційне придбання цієї датської території, а також зацікавився цими ресурсами в Україні. Про те, що таке рідкісноземельні метали і в чому їхня цінність, розповів Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Що таке рідкісноземельні елементи

Рідкоземельні елементи — це набір із 17 металевих елементів, об'єднаних в одну групу через їхню хімічну подібність. Їхні оптичні, магнітні та електричні властивості дозволяють їх використовувати в різних сферах.

Наприклад, тербій та ітрій забезпечують яскраві кольори на екранах смартфонів та телевізорів, а здатність церію брати участь у хімічних реакціях робить його популярним у каталітичних нейтралізаторах для очищення вихлопних газів автомобілів.

Неодим та празеодим використовуються для створення постійних магнітних двигунів. Ці двигуни можуть перетворювати електрику, що зберігається в батареї, на рух — наприклад, для обертання коліс електромобіля. Вони також можуть працювати у зворотному напрямку, перетворюючи рух на електрику, наприклад, від обертання лопатей вітряних турбін.

Наскільки рідкісними є рідкісноземельні елементи

Попри свою назву, рідкісноземельні елементи насправді досить поширені в земній корі — церій зустрічається частіше, ніж олово чи свинець. Але проблема полягає в тому, щоб знайти їх у досить високій концентрації в одному місці. Інакше, видобувати їх економічно невигідно.

Видобуток може бути шкідливим для навколишнього середовища, тому що для відокремлення рідкісноземельних елементів від порід потрібна велика кількість води та енергії. Існує також ризик забруднення місцевого грунту та ґрунтових вод, оскільки рідкісноземельні елементи часто зустрічаються разом із радіоактивними елементами, такими як уран і торій.

Хто виробляє рідкісноземельні метали

Найбільшим виробником рідкісноземельних елементів у світі є Китай. На його частку припадає близько 70% обсягів, які видобувають із шахт. У Китаї також знаходиться половина світових запасів, які можна економічно вилучити. Інші великі запаси знаходяться в Австралії, Бразилії та росії.

За даними Геологічної служби США, у 2024 році Китай виробив 270 000 метричних тонн рідкісноземельних елементів, подвоївши свій обсяг за п'ять років, тоді як США посіли далеке друге місце з 45 000 тонн.

Китай давно усвідомив свою перевагу в галузі рідкісноземельних елементів. Лідер Ден Сяопін ще у 1992 році сказав, що «Близький Схід має нафту, а Китай — рідкоземельні елементи».

Його вплив на ринок став очевидним у 2010 році, коли він заблокував експорт до Японії на два місяці після загострення морської прикордонної суперечки. Це спонукало Японію спробувати скоротити залежність від китайських поставок рідкісноземельних елементів.

Як країни намагаються протидіяти Китаю

Здатність Китаю регулювати експорт висить, як дамоклів меч над ринком. Усвідомлення того, що Китай має велику кількість рідкісноземельних елементів, здебільшого утримувало ціни на низькому рівні і перешкоджало інвестиціям в проєкти в інших частинах світу.

Політики намагаються стимулювати ланцюжок постачання рідкісноземельних елементів за межами Китаю. Закон Європейського Союзу про критично важливі сировинні матеріали встановлює цілі для внутрішнього видобутку, переробки та утилізації ключових мінералів, включаючи рідкісноземельні елементи. Проте створення галузі практично з нуля буде складним завданням, особливо з огляду на багаторічний процес запуску шахти.

У США компанія MP Materials відновила видобуток на шахті Mountain Pass у пустелі Мохаве у Каліфорнії у 2018 році. Це єдина діюча шахта з видобутку рідкісноземельних елементів у США, і тепер вона також має можливості з переробки. Компанія почала використовувати матеріали, здобуті на Mountain Pass, для виробництва рідкісноземельних магнітів у Техасі на початку 2025 року, які вона постачатиме, серед інших, до General Motors Co.

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У Бразилії перша шахта з видобутку рідкісноземельних елементів, Serra Verde, розпочала комерційне виробництво на початку 2024 року та нарощує обсяги, сподіваючись досягти 5 000 тонн у 2026 році.