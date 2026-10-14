Економіст попередив: на армію гроші є, але цивільні виплати можуть затримувати

Зарплати військовослужбовцям мають виплачувати й надалі, оскільки кошти на цей напрямок є. Про це колишній радник президента Олег Устенко заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Зарплати військовослужбовцям мають виплачувати й надалі, оскільки кошти на цей напрямок є.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, у разі погіршення ситуації з бюджетним фінансуванням держава може перерозподіляти кошти з цивільного сектору на військовий, щоб зберегти фінансування армії в повному або майже повному обсязі.

У цивільному секторі можливі затримки

Водночас Устенко допустив, що в цивільному секторі можуть виникати затримки із зарплатами.

Як приклад він навів ситуацію 1990-х років, коли працівникам університетів виплати могли затримувати на один-три місяці.

За його оцінкою, під час війни подібний сценарій теоретично може повторитися, якщо бюджетні ресурси доведеться спрямовувати насамперед на потреби оборони.

Йдеться саме про оцінку Устенка, а не про оголошене рішення уряду щодо затримки зарплат у цивільному секторі.

Читайте також: Військовим хочуть підвищити зарплати на 20%: фінансування пропонують поставити в пріоритет

Виплати військовим

Як писав раніше «Мінфін», у межах перегляду бюджету на наступний рік пропонують підвищити грошове забезпечення військових на 20% і спрямувати на це 200 млрд грн.

За розрахунками Ярослава Железняка, після підвищення на 20% мінімальна виплата військовим у тилу може зрости з 30 тис. до 36 тис. грн.

Він назвав це першим кроком до поліпшення грошового забезпечення військовослужбовців. Також депутат зауважив, що до рівня купівельної спроможності 2022 року ще далеко.