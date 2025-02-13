Вчетверо вище, ніж у Держстату: що насправді відбувається з цінами на їжу в Україні

Дані Держстату показали незначне уповільнення інфляції у січні. «Мінфін» веде власний моніторинг цін на продукти харчування. Тому, вже традиційно, проаналізували, як насправді змінилися цінники на їжу.

За підсумками січня, інфляція склала 12,9%. За місяць індекс споживчих цін зріс на 1,2%, порівнюючи з 1,4% у грудні. Проте говорити про стабільний тренд на згасання інфляції годі й говорити.

«У грудні інфляція була 12%, за підсумками січня — вже майже 13%, тобто йдеться про розгін інфляційних процесів. Причому основний „вклад“ в цей процес вносить підвищення цін на продукти харчування — минулого місяця вони зросли на 14,1%. Для українців це дуже болісно, оскільки багато хто витрачає на їжу понад 50% свого сімейного бюджету», — каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Водночас у місячному вимірі (порівнюючи з груднем 2024 року) ціни на продукти харчування зросли на 1,1%.

Тобто не виключено, що насправді по споживчому ринку продовжують бити наслідки рекордного стрибка цін восени 2024 року.

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Молочний скандал, «слизьке» масло та яєчний розпродаж

У річному вимірі продуктова інфляція є просто рекордною. Але, якщо порівнювати цінники помісячно, то «картинка» є набагато кращою. Тим паче, що динаміка подорожчання їжі сповільнюється.

Наприклад, у січні, порівнюючи з груднем, цінники зросли на 1,1%. Для порівняння: у грудні 2024 року, порівнюючи з листопадом, продукти подорожчали на 1,4%, а в листопаді, порівнюючи з жовтнем, — на 4%. Це був своєрідний рекорд на продуктовому ринку. І вже на той момент багато експертів заговорили про те, що ціни на їжу фактично досягли «стелі», і, з огляду на невисоку купівельну спроможність, зростати такими ж високими темпами і далі навряд чи зможуть.

Це підтверджує зараз й офіційна статистика.

Основний внесок у січневе подорожчання їжі зробили хліб (плюс 2,1% за місяць та 20,3% за рік), сир твердий та сир кисломолочний (плюс 1,9% за місяць та 17,5% за рік), соняшникова олія (плюс 2,8% за місяць та 25,4% у річному вимірі) та овочі (плюс 5,5% за місяць та 33,9% за рік).

У листопаді лідерами подорожчання були ті ж самі хліб, сир та овочі. Але замість соняшникової олії в топ-4 фігурувало вершкове масло.

Що такого відбувається з цими продуктами, що цінники на них рухаються вгору найвищими темпами?

Щодо хліба, як пояснив «Мінфіну» перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, головною причиною подорожчання залишається стрімке зростання цін на борошно. Вона почала дорожчати ще з весни минулого року та додавала в ціні практично щомісяця. У результаті цінники на неї підскочили з 8−9 грн за кілограм до 15−16 грн і більше.

Крім того, собівартість хлібного виробництва продовжує зростати через загальні інфляційні процеси в країні — подорожчання енергоносіїв для бізнесу, пакування, логістики, збільшення зарплатного фонду тощо.

Критичний момент для пекарів настав у жовтні-листопаді минулого року. Тоді вони заявляли, що якщо не підвищать ціни, то просто не зможуть далі працювати. І домовилися з торговельними мережами про 10% збільшення цінників.

Але торгові мережі не погодилися радикально переписувати цінники одномоментно і зажадали перехідного періоду та плавного підвищення вартості. Тому у роздробі ціни на хліб досі «наздоганяють» те подорожчання, яке фактично мало статися ще в листопаді-грудні.

Щодо сирів та сиру кисломолочного — причина подорожчання та ж сама — зростання цін на сировину.

Причому щодо цього на молочному ринку вже спалахнув скандал.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур нещодавно заявив, що минулого року молочні ферми підвищили цінники на сировину на рекордні 40%, чим увігнали молокозаводи в збитки майже на мільярд гривень. Адже підвищувати цінники на готову продукцію так само жваво, як тваринники на сировину, виробники просто не могли. У Союзі молочних підприємств «розсекретили» також дані про, нібито, величезну рентабельність ферм — на рівні 70%.

В Асоціації виробників молока ці одкровення поза увагою не залишили. І вибухнули «викриттями», мовляв, багато переробників самі розганяли цінники на сировину, намагаючись перехопити її один у одного. Все це відбувалося на тлі рекордних експортних цін на вершкове масло. А як тільки вони пішли донизу, молокозаводи почали тиснути на виробників молока, вимагаючи «знижок» на сировину.

Наприклад, станом на 1 лютого цього року переробники знизили закупівельні ціни на молоко на 15% (до 17,2 грн за літр молока екстракласу без ПДВ) і попередили, що надалі купуватимуть сировину ще дешевше.

При цьому ще наприкінці минулого року Асоціація виробників молока констатувала, що через зростання роздрібних цін на молочку її продажі вже впали.

У січні 2025 року, за даними Асоціації, сир «Український» жирністю 50% подорожчав ще на 1% — у середньому до 530,2 грн за кг. Сир «Голландський» жирністю 45% подорожчав на місяць на 3% — до 531,4 грн за кг, а «Гауда» жирністю 45% — на 4% (до 553,54 грн). Цінник на моцарелу українського виробництва за місяць підскочив відразу на 4,9% — до 555,7 грн за кг.

При цьому вершкове масло, яке, за підсумками грудня, було у топі за динамікою подорожчання, у січні зросло в ціні лише на 1% — до 546,1 грн за кг. Експерти пояснюють таке «гальмування» цін тим, що на європейському ринку вершкове масло подешевшало. Отже, нашим експортерам нарощувати його відвантаження за кордон не так вигідно, та й попит просів. А замістити експортні обсяги на внутрішньому ринку просто нереально — для українців нинішні цінники на вершкове масло і так занадто високі.

Замість вершкового масла, тепер дорожчає олія соняшникова. Це пов'язано зі зростанням цін на експортному ринку, де Україна посідає лідируюче місце за обсягами постачання.

За даними «Мінфіну», якщо на початок січня 2025 року біржова вартість тонни соняшникової олії становила $1 269, то на кінець місяця — понад $1 277. Причому в лютому зростання котирувань продовжилося: 3 лютого за тонну соняшникової олії давали $1 291,4, а 10 лютого — вже майже $1 310. Отже, є всі передумови для подальшого подорожчання олії і в українському роздробі.

Зростання цін на овочі Олег Пендзін пояснив двома чинниками. Перший — порівняно невисокий урожай минулого сезону (головним чином, через посуху). Другий — зростання собівартості вирощування вітчизняних овочів (зокрема, через підвищені витрати на полив) та подорожчання імпортної овочевої продукції через зростання валютного курсу.

За даними EastFruit, у січні в Україні після недовгого затишшя знову почали зростати ціни на картоплю. Якщо станом на 17 січня кілограм картоплі на опті коштував 20−23 грн, то на 24 січня — вже 26 грн. Капуста подорожчала з 33−35 грн до 35−38 грн, морква — з 23−30 до 25−32 грн. Аналітики пояснили цей факт різким скороченням пропозиції якісної продукції (у тому числі через нестачу сучасних сховищ та псування врожаю).

Водночас у січні, за даними Держстату, відразу на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% — макарони, та на 0,6% — цукор. Пендзін пояснив «розпродаж» яєць розслідуванням АМКУ на цьому ринку. Але в Союзі птахівників заявляють про високу пропозицію та велику конкуренцію за споживача, що змушує птахівників стримати апетити.

Нагадаємо, раніше яйця, навпаки, рекордно дорожчали, і в якийсь момент їх продаж просто почав «сипатися». Щодо макаронів та цукру причини «знижок» ті ж самі — надвиробництво та висока конкуренція за споживачів. Скажімо, цукрові заводи виробили понад 1,9 млн тонн цукру при споживанні на внутрішньому ринку всього в 0,9 млн тонн і обмеженому експорті в ЄС.

Як змінюються ціни на їжу? Підрахунок «Мінфіну»

«Мінфін» веде свій моніторинг роздрібних цін на продукти харчування. Тому має можливість проаналізувати, наскільки насправді подорожчав споживчий кошик.

Наприклад, аналіз цін у листопаді показав, що справжня продуктова інфляція перевищила 20%, хоча офіційно їжа подорожчала «всього» на 14,4%.

У грудні, порівнюючи з листопадом, споживчий кошик подорожчав на 4,2%, тоді як Держстат зафіксував зростання цін на продукти харчування лише на 1,9%.

Для розрахунку середнього бюджету на продуктовий кошик «Мінфін» орієнтується на перелік основних продуктів, складений аналітиками picodi.com, із огляду на норми раціонального харчування.

До нього входять:

Молоко — 10 літрів,

Хліб — 10 буханців,

Рис — 1,5 кілограма,

Сир кисломолочний — 1 кілограм,

М'ясо — 6 кілограм,

Фрукти — 6 кілограм,

Овочі — 8 кілограм,

Яйця — 20 штук.

За підсумками січня 2025 року, ці продукти коштували:

10 літрів молока — 510 грн,

10 буханців пшеничного хліба — 387,5 грн,

1,5 кілограма рису — 87,3 грн,

1 кілограм сиру — 286,3 грн,

6 кілограм м'яса (філе курятини) — 1 058,6 грн,

6 кілограм фруктів (яблук) — 188,76 грн,

8 кілограм овочів (4 кг картоплі, по кілограму моркви, капусти, буряків та цибулі порей) — 380,98 грн,

20 яєць — 137,18 грн.

Разом — 3 036,62 грн.

Для порівняння: у грудні такий продуктовий набір коштував 2 907,15 грн. Тобто за місяць він подорожчав на 129,47 грн, або майже 4,5%. Нагадаємо, за даними Держстату, у січні, порівнюючи з груднем, ціни на продукти харчування збільшилися лише на 1,1%, або вчетверо менше, ніж показує моніторинг «Мінфіну».

У листопаді 2024 року за такий же продуктовий кошик потрібно було заплатити трохи більше ніж 2 790 гривень. Таким чином, лише за два місяці переплата на базовому наборі продуктів склала близько 250 грн.

Лютневі знижки на овочі та «жирні» накрутки

У лютому за деякими продуктами вже намітилися позитивні тенденції. Наприклад, за даними EastFruit, за перший тиждень цього місяця впали цінники на овочі борщового набору. Якщо на кінець січня кілограм картоплі коштував на опті 23−25 грн, то на 7 лютого — 20−25 грн. Капуста подешевшала з 37−40 грн до 35−38 грн, буряк — із 15−17 грн до 14−16 грн, а морква — з 28−32 до 25−28 грн. Цибуля також впала в ціні — з 14−15 до 12−14 грн за тиждень.

Аналітики зазначають, що та ж сама картопля подешевшала на тлі зниження купівельної активності, тобто її просто почали менше купувати. Крім того, у продажу зменшилася частка продукції гарної якості, а трохи некондиційна, зрозуміло, коштує дешевше. Водночас картопля в Україні все одно на понад 20% дорожча, ніж на початку лютого 2024 року, — констатують експерти EastFruit.

Цибуля, за їхніми оцінками, подешевшала через те, що фермери почали масово виставляти її на продаж, хоча до цього притримували в очікуванні привабливіших цін. У результаті цибуля за тиждень втратила 12% від цінника і коштує на 20% дешевше, ніж у лютому 2024 року.

За даними моніторингу «Мінфіну», на початок лютого в українському роздробі подешевшали також яйця (з 68,59 до 61,53 грн). Насправді на ринку можна зустріти й нижчі цінники на яйця, особливо якщо вони продаються не в упаковках, а поштучно.

А от молоко, навпаки, подорожчало. Якщо на початок січня упаковка 900 гр коштувала 45,9 грн, то на початок лютого — майже 49 грн.

Соняшникова олія за цей період злетіла в ціні з 68 до 74,8 грн за пляшку 850 мл.

Юрій Дученко розповів «Мінфіну», що у лютому-березні має відбутися чергова «переоцінка» хліба — ще плюс 5−10% до цінника.

Але цінники протягом місяця ще можуть змінитися, тому поки що складно говорити, наскільки в результаті подорожчає продуктовий кошик.

Скажімо, якщо морозна погода в Україні затримається надовго, тенденції здешевлення овочів можуть розвернутися, і вони, навпаки, дорожчатимуть через масове псування на складах та скорочення пропозиції. А ціни на олію можуть ще більше розігнатися на тлі подальшого зростання котирувань на міжнародних біржах.