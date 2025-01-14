Ціни «сідають на дієту»: чому продавці не наважуються радикально переписувати цінники

В Україні, за підсумками грудня 2024 року, зафіксовано рекордну інфляцію. Як свідчить свіжа статистика Держстату, ціни на споживчому ринку зросли у річному вимірі на 12%, а за місяць — з листопада до грудня — на 1,4%. «Мінфін» розбирався, що відбувається з цінами на їжу з початку цього року, і які тенденції прогнозують виробники продуктів харчування найближчим часом.

Рекордні ціни на овочі та «відкат» за яйцями

За даними Держстату, попереднього місяця цінники в українських магазинах продовжили розганятися. Загалом продукти харчування подорожчали, порівнюючи з груднем 2023 року, на рекордні 14,2%.

У лідерах за зростанням цін — хліб (плюс 18,2% за рік), молоко (плюс 18,8%), сир твердий і сир кисломолочний (плюс 16,2%), вершкове масло (плюс 33,9%), овочі (плюс 48,3%).

Про причини підвищення цін на хліб «Мінфін» вже докладно писав. За словами першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, головний чинник — стрімке зростання цін на борошно. Воно почало дорожчати ще з весни, і протягом декількох місяців цінник на сировину для пекарів підскочив із 8−9 до 15 грн за кілограм. До цього додалися загальні інфляційні процеси, подорожчання упаковки, електроенергії, зростання зарплатного фонду.

При цьому торгові мережі неохоче погоджувалися змінювати цінники, тому подорожчання хліба у роздробі йшло «навздогін» за зростанням його собівартості.

Подорожчання молочних продуктів в українських магазинах також провокувало, головним чином, зростання цін на сировину. Так, на початок грудня 2024 року в Асоціації виробників молока давали таку статистику цін на готову продукцію:

молоко жирністю 2,5% коштувало 55,04 грн, що на 8% більше, ніж у попередньому місяці, та на 22%, ніж роком раніше;

кефір — 64,81 грн/кг (плюс 4,6% за місяць та 23% за рік);

сметана жирністю 15% — 156,79 грн за кілограм, що на 6,5% більше, ніж у листопаді, та на 24%, ніж роком раніше;

питний йогурт — 101,86 грн/кг (плюс 7% за місяць та 15% за рік);

сир кисломолочний жирністю 9% — 257,1 грн/кг (плюс 2,2% за місяць та 24% за рік);

вершкове масло жирністю 73% — 518,23 грн/кг, а це на 4% більше, ніж попереднього місяця, і на 30%, ніж роком раніше. Подорожчання вершкового масла підхльоснуло не лише зростання цін на молочну сировину, а ще й його активний експорт;

сир твердий «Український» — 499,4 грн/кг (плюс 1% за місяць та 16% за рік).

Як зазначив голова асоціації Георгій Кухалейшвілі, через високі ціни споживачі з доходами нижче середнього почали відмовляти собі в молочці. Тому виробники почали скорочувати відвантаження продукції на внутрішній ринок. Тобто цінники на цілу низку молочних виробів уже в грудні досягли своєї «стелі».

У грудні список продуктів, що найбільше дорожчають, очолили овочі (плюс 3,7% за місяць і 48,3% за рік). Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін пов'язує зростання цін на них із двома чинниками. Перший — скорочення врожаю (головним чином, через посуху влітку 2024 року). Другий — зростання собівартості через високі витрати фермерів на полив та зберігання.

За даними EastFruit, із початку грудня, зокрема, почала стрімко дорожчати морква. Станом на середину минулого місяця ціни на неї були на 83% вищими, ніж роком раніше. При цьому багато виробників в очікуванні ще вищих цінників мають намір притримувати врожай, провокуючи таким чином дефіцит на ринку. Схожа ситуація за картоплею, цибулею, капустою та іншими овочами.

А ось яйця в грудні, навпаки, несподівано подешевшали, хоча раніше протягом декількох місяців били цінові рекорди. Минулого місяця цінник на них упав на 1,5%. У річному вимірі яйця подорожчали на 13,1%, але загальне кипіння пристрастей у цьому сегменті вгамувалося.

Серед причин здешевлення яєць голова Спілки птахівників України Сергій Карпенко називає зменшення експорту, збільшення виробництва у листопаді-грудні, а також посилення конкуренції між виробниками, що змушує їх робити дедалі більше «акційних пропозицій».

Олег Пензін додав, що апетити птахівників знизилися ще й тому, що АМКУ розпочало розслідування на ринку яєць.

Мінімально у грудні подорожчало і м'ясо — на 0,9%, порівнюючи з листопадом, та на 3,1% — за рік. За словами Пендзіна, тваринники притримують цінники вимушено — м'ясо в Україні вже настільки дороге, що багато споживачів просто не можуть його собі дозволити, тому попит на цей продукт і так залишає бажати кращого.

Новорічний «розпродаж»

«Мінфін» веде свій ціновий моніторинг на основні продукти споживчого кошика. Тому, є можливість проаналізувати, як середньостатистична українська родина насправді «відчуває» інфляцію.

Аналіз цін основного продуктового кошика в листопаді показав, що продуктова інфляція перевищила 20%, хоча, згідно з офіційною статистикою, ціни тоді зросли «лише» на 14,4%.

За підрахунками «Мінфіну», за перші 10 днів грудня продуктова інфляція становила близько 5,4% — тобто була напрочуд низькою. Але з другої половини місяця українці активно почали готуватися до новорічних свят, попит на продукти пішов вгору, що теоретично могло змінити цінову ситуацію.

Наскільки зрештою подорожчала їжа за минулий місяць?

Для підрахунку середнього бюджету на продуктовий кошик, «Мінфін» орієнтувався на перелік основних продуктів, із огляду на норми раціонального харчування, складений аналітиками picodi.com.

До нього увійшли:

Молоко — 10 літрів;

Хліб — 10 буханців;

Рис — 1,5 кілограма,

Сир кисломолочний — 1 кілограм;

М'ясо — 6 кілограм;

Фрукти — 6 кілограм;

Овочі — 8 кілограм;

Яйця — 20 штук.

За підсумками минулого місяця ці продукти у вітчизняному роздробі коштували:

10 літрів молока жирністю 2,6% — 547,9 грн;

10 буханців пшеничного хліба — 374,9 грн;

1,5 кілограма рису — 87,3 грн;

Кілограм сиру кисломолочного — 280,1 грн;

6 кілограм курятини (філе) — 1 039,32 грн;

6 кілограм фруктів (яблука) — 205,5 грн;

8 кілограм овочів (4 кілограми картоплі, по кілограму моркви; капусти, буряків, цибулі) — 219,33 грн;

20 яєць — 152,8 грн.

Разом — 2 907,15 грн.

Для порівняння: станом на 11 грудня такий же продуктовий кошик коштував 2 942,4 грн. Тобто до кінця місяця він не лише не подорожчав, а й, навпаки, трохи подешевшав.

У листопаді такий же кошик коштував 2 791,1 грн, що на 116,05 грн, або близько 4,2% дешевше, ніж у грудні. Проте подорожчання продуктів харчування, згідно з даними «Мінфіну», за грудень виявилося більшим, ніж згідно з даними Держстату (він показав 1,9% зростання).

Але все одно це далеко не той «розгін» цін, що традиційно відбувається до новорічних свят. До кінця грудня на деякі продукти ціни навіть трохи опустилися, порівнюючи з першою декадою місяця.

Такий феномен, на думку Олега Пендзіна, пояснюється тим, що цього року особливого сплеску продажів перед новорічними святами не спостерігалося. Вже до середини грудня цінники за багатьма продуктами досягли «стелі», їх продажі почали «сипатися», тому продавці «ввімкнули задню», припинивши підвищувати вартість товару та почавши пропонувати різні «акції» та «розпродажі».​

Що відбувається з цінами у січні

Держстат дає статистику щодо цін на їжу лише за підсумками місяця. «Мінфін», за рахунок власного моніторингу, має можливість відстежувати цінові тенденції оперативніше.

Як змінилася вартість основного споживчого кошика на 11 січня?

10 літрів молока коштують наразі 589,2 грн (це на понад 40 грн дорожче, ніж у грудні),

10 буханців хліба — 399,9 грн (що на понад 20 грн перевищує вартість у грудні),

1,5 кілограма рису — 87,3 грн (ціна, порівнюючи з груднем, не змінилася),

Кілограм сиру кисломолочного — 280,4 грн (на 30 копійок дорожче, ніж у грудні),

6 кілограм курятини — 1 056 грн (на 16,7 грн дорожче, ніж у грудні),

6 кілограмів фруктів — 171,18 грн (на 34,3 грн дешевше, ніж минулого місяця),

8 кілограмів овочів — 210,03 грн (на 9,3 грн дешевше, ніж у грудні),

20 яєць — 146,02 грн (на 6,8 грн дешевше, ніж минулого місяця).

Разом — 2 940,03 грн, або на 32,88 грн дорожче, ніж у грудні.

Тобто за 10 днів січня продуктовий кошик знову подорожчав, але незначно.

Олег Пендзін каже, що цього місяця багато виробників не ризикнуть переглядати ціни, побоюючись зниження продажів. «Попит після свят впав, а у разі підвищення цін він може знизитися ще суттєвіше. Тому і постачальники, і роздріб взяли паузу», — зазначає Пендзін.

Сергій Карпенко каже, що найближчим часом ціни ні на яйця, ні на курятину не змінюватимуться. Голова концерну «Ярослав» (до його структури входить Київська макаронна фабрика) Олександр Барсук зазначив, що за макаронами цінники поки що теж змінювати не планують. Керівник «Молочного альянсу» Сергій Вовченко сказав «Мінфіну», що продажі на сьогодні низькі. «Робитимемо висновки після 15 січня. Але у січні подорожчання молочки точно не буде», — запевнив він.

За даними Асоціації виробників молока, ціни на молочну сировину в Україні пішли донизу. Станом на 6 січня молоко екстракласу подешевшало, порівнюючи з минулим місяцем, на 60 копійок — до 19,1 грн за кілограм. Молоко вищого ґатунку впало у ціні на 35 копійок — до 18,35 грн. Одна з причин — обвал світових цін на вершкове масло і, відповідно, зниження темпів його експорту з України.

«Знижки» на сировину дозволяють виробникам заощадити на собівартості і, відповідно, знизити або щонайменше не підвищувати цінники на молочку. Наприклад, масло вже почало дешевшати, а зростання цін на кисломолочні продукти зупинилося.

Щодо овочів та фруктів — ситуація є помітно гіршою. «Наприклад, морква лише за останні два тижні подорожчала на 20% — до 31−32 грн за кілограм. Високі ціни на вітчизняну продукцію сприяють збільшенню імпорту, зокрема, з Польщі. Польську моркву у наших магазинах пропонують за 35−36 грн за кілограм. Є імпорт із Польщі та Литви й картоплі. За рахунок дорожчих імпортних овочів борщовий набір в Україні продовжуватиме зростати в ціні», — прогнозує Олег Пендзін.

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За даними EastFruit, минулого тижня почали дорожчати яблука. Ціни на них, порівнюючи з початком місяця, зросли на 13% — до 25−32 грн за кілограм на опті. Продукції гарної якості на ринку небагато, частина врожаю вже зіпсувалася, тому можливе подальше зростання цін. У результаті цінники на яблука нині на понад 60% перевищують торішні. Оскільки йдеться про оптові цінники, до роздрібного подорожчання окремих овочів та яблук докотиться лише протягом найближчого тижня-двох.

«Ціни на продукти продовжать зростати під тиском як внутрішніх чинників (низького врожаю, підвищення собівартості), так і девальвації гривні. Але, переписуючи цінники, продавці враховують справжній платоспроможний попит, який зараз, м'яко кажучи, не дуже високий. Тому багато хто остерігається радикально змінювати ціни, принаймні, протягом найближчого місяця», — підсумував Олег Пендзін.