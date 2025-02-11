«Нафтогаз» активно скуповує дорогий газ: як це позначиться на платіжках споживачів

У розпал опалювального сезону НАК активно імпортує газ із Європи, причому за рекордними тарифами — близько $600 за тисячу кубів. Хоча минулого літа тодішній голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов стверджував, що країна обійдеться ресурсом внутрішнього видобутку та імпорт не знадобиться.

Це відбувається на тлі розмов про те, що, мовляв, газу в українських підземних газових сховищах залишилося дуже мало, і, якщо вдарять морози, комунальники почнуть «прикручувати» опалення для населення та бюджетних організацій. Промисловості ж, подейкують, взагалі можуть перекрити кран або ж виставлять космічні цінники на «дефіцитний» ресурс.

«Мінфін» розбирався, що насправді відбувається з українськими запасами газу, і як на нього можуть змінитися ціни.

Чому «Нафтогаз» почав закуповуватися взимку

Газовий ринок лихоманить. Нещодавно «Нафтогаз» повідомив, що імпортує газ для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону. При цьому в НАКу додали, що жодних проблем із ресурсом немає, і опалювальному сезону нічого не загрожує.

Раніше, влітку минулого року, тодішній голова НАКу Чернишов повідомив, що жодної потреби в імпорті газу на сезон 2024/2025 немає — Україна цілком зможе обійтися газом внутрішнього видобутку. Але, як бачимо, ці розрахунки не справдилися.

Це буквально підірвало експертне середовище. «Виходить, що, замість того, щоб закупити газ влітку, коли ціна була на мінімумі і не перевищувала 300 дол. за тисячу кубів, „Нафтогаз“ дотягнув до лютого. Зараз цінник на піку і становить 570 дол. Тобто НАК переплатить за ресурс майже вдвічі», — каже експерт енергоринку та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

4 лютого колишній керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що «Нафтогаз» вже законтрактував на лютий близько 150 млн кубів газу в ЄС. Обсяги постачання збільшуються буквально щодня. Активізацію українського газового імпорту вже помітило Reuters, зазначивши, що наша країна почала постачати ресурс обсягом близько 15% добової потреби. Газ іде з Угорщини, Словаччини, Польщі. До речі, агентство пов'язало нарощування імпорту «Нафтогазом» із ударами по газотранспортній системі. Вони справді були, причому із пошкодженням обладнання (зокрема, на ділянці у Львівській області). Однак в українському профільному середовищі ворожі атаки по ГТС вважають далеко не найголовнішою причиною імпорту газу в розпал зими.

Щодо самого імпорту, то Макогон назвав активізацію постачання «позитивною новиною, оскільки без імпорту значно зростають ризики проходження зими». Але додав: «А негативна новина у тому, що ціна, за якою „Нафтогаз“ купував у іноземних трейдерів, склала близько 28 тис. грн за тисячу кубів без ПДВ. Це майже вдвічі дорожче, ніж можна було купити влітку. Але тоді „Нафтогаз“ лише активно публікував пресрелізи про плани пройти зиму без імпорту, хоча проста математика показувала, що це практично неможливо», — написав Макогон на своїй сторінці у Фейсбуці.

Той факт, що Україна не обійдеться без імпорту газу, підтвердив і міністр енергетики Герман Галущенко.

За його підрахунками, до кінця цього року (тобто для проходження нинішнього та частини наступного опалювальних сезонів) нам потрібно буде закупити не менше мільярда кубів газу.

Щодо рекордних цін, за якими закуповується «Нафтогаз», Галущенко повідомив, що компанія купує ресурс за ціною, яка зараз склалася на ринку.

В експертному середовищі щодо дій «Нафтогазу» мусуються різні здогади і чутки.

«Компанія могла ще влітку законтрактувати ресурс за зниженими цінами, а документами закупити його на піку ціни. Подібне активно практикувалося колишнім менеджментом „Нафтогазу“, а різниця в ціні осідала десь на рахунках в іноземних банках», — каже Попенко.

Однак жодних підтверджень цієї версії немає.

За словами аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, НАК просто не має необхідних коштів на закупівлю великого обсягу газу. «Грошей не було влітку, немає і зараз. За моїми даними, компанія законтрактувала близько 200 млн кубів, але без умови моментального викупу, а „про запас“. Якщо в цьому ресурсі не буде гострої потреби, його не купуватимуть», — каже він.

Корольчук також пояснює наявність різноманітних обговорень і «страшилок» навколо газової теми «внутрішньою боротьбою різних груп впливу», зокрема, активізацією прихильників зміни керівництва в Міненерго та «Нафтогазі».

Тож що ж насправді відбувається з газом?

Чи «прикручуватимуть» газ населенню та бізнесу

Одна з головних «страшилок», яка розноситься ЗМІ та соцмережами, — Україні, нібито, може не вистачити газу до кінця опалювального сезону.

«Підземні газові сховища заповнені лише на 10%. Минулого року такий рівень було зафіксовано лише наприкінці березня, тобто фактично на фініші опалювального сезону. Якщо у лютому та березні будуть морозні періоди, комунальникам доведеться знижувати температуру у багатоквартирних будинках, «прикручувати» бюджетників.

Також можуть запровадити обмеження щодо газу для промисловості та більше відключати світло, адже ТЕС працюють переважно на газі, який стає дефіцитним", — вважає Олег Попенко.

За розрахунками Сергія Макогона, у ПГС України наразі 3,4 млрд кубів активного газу, який можна підняти. Але цей газ не лише «Нафтогазу». «Там має бути десь 1,5 млрд кубів приватних компаній, 0,4 млрд кубів газу Оператора ГТС, газ Укртрансгазу тощо.

Тобто «Нафтогаз» підніматиме газ для своїх споживачів, тож газ інших компаній тимчасово буде неможливо підняти і він стане «газом тривалого зберігання»? Отже, «Нафтогаз» тимчасово використовуватиме газ інших компаній? Тоді імпортувати потрібно ще 2 млрд кубів додатково, щоби повернути цей газ власникам", — розмірковує Макогон.

Зазначимо, що Міненерго на час дії воєнного стану засекретило дані щодо балансу газу в Україні. Цифри, якими оперують експерти, вони беруть із європейської статистики та даних трейдерів.

Але, як каже Корольчук, до кінця незрозуміло, хто та як рахує. Наприклад, беруть до уваги лише запаси газу в сховищах або ж ще й його обсяги, що знаходяться в самій газотранспортній системі.

«Ми закачали 13 млрд кубів газу внутрішнього видобутку, плюс було близько 3 млрд кубів приватних трейдерів (їхній ресурс знаходився на зберіганні). За всіма розрахунками, цих обсягів мало вистачити і на забезпечення потреб населення та промисловості, і на створення потрібного тиску в трубі (за рахунок газу приватних трейдерів — ред).

Але Україна зупинила транзит російського газу із 1 січня 2025 року. Без транзитних обсягів різко зросла потреба у так званому буферному газі (він створює потрібний тиск у ГТС і дозволяє піднімати ресурс та розподіляти його споживачам — ред).

Крім того, європейські трейдери забрали зі зберігання свої 3 млрд кубів. Тому справді виникла своєрідна «газова діра». Той самий мільярд кубів, який нібито потрібно імпортувати. Якби у нас грудень був із морозами до мінус 20 градусів, то вже зараз були б проблеми і з опаленням, і з постачанням газу для промисловості. Не виключено, що були б графіки обмежень подачі газу — такі ж, як із електроенергії", — каже Корольчук.

Але сильних морозів у грудні не було, як їх немає і зараз. Тому він вважає, що будувати апокаліптичні сценарії щонайменше дивно.

«Немає сенсу розмірковувати, що було б, якби. Цьогорічна зима м'яка, і, якщо вірити синоптикам, особливих погодних катаклізмів у лютому не очікується. У березні, навіть якщо виникне гостра потреба у додаткових обсягах, у цифрах вони не будуть дуже великими, оскільки діло піде до весни та закінчення опалювального сезону. Тобто цієї зими ми впораємося. Але наступного сезону газ, майже напевно, доведеться імпортувати, причому у значних обсягах», — каже Корольчук.

Коли українцям чекати на нові платіжки

Що за такого розкладу буде з цінами на газ? Влада заморозила до кінця цього опалювального сезону тарифи на газ та опалення для населення. Газ, як і раніше, постачається людям за 7,96 грн за куб, і цей цінник не змінюється з 2021 року.

При цьому в МВФ уже давно кажуть, що тарифи на газ та опалення (як і електроенергію) в Україні варто зробити ринковішими.

У Нацбанку також зазначають, що «протягом 2024−2025 років діючі тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Але з огляду на складну ситуацію в енергетиці, прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів».

За попередніми розрахунками експертів, може йтися про збільшення тарифу на газ для населення до 16−17 грн за куб, тобто фактично вдвічі. Якщо зважити на те, що газ у структурі собівартості виробництва тепла займає до 70%, неважко підрахувати, що опалення для населення може підвищитися в ціні приблизно в 1,5 раза. Тобто якщо зараз власнику середньостатистичної двокімнатної квартири приходить квитанція за опалення на 2 тис. грн, то потім йому доведеться платити близько 3 тис. грн.

Якими темпами рухатимуться тарифи на газ та опалення для населення, поки що незрозуміло. Не виключено, що подорожчання розіб'ють на декілька етапів. Також є сценарії прив'язки тарифу до обсягу споживання газу.

Що буде з газом для бізнесу

Інша справа — бізнес. Він постійно платить за газ «за ринковою ціною». І, як показує моніторинг «Мінфіну», тарифи для промислових користувачів вже досить сильно зросли.

Так, у 2025 році «Нафтогаз» продає газ бізнесу за 19,5 грн за куб. А, наприклад, такий постачальник, як «Прикарпатенерготрейд», торгує в Івано-Франківській області ресурсом за 21,9 грн за куб. Компанія «Асканія Енерджі» продає газ у Київській області за 20,4 грн за куб, а «Енера Суми» у Сумській області — за 21 грн за куб.

Ці цінники помітно вищі, ніж торік. Скажімо, «Нафтогаз» пропонував бізнесу газ у червні 2024 року за 15,4 грн за куб, «Прикарпатенерготрейд» — за 17,5 грн, «Асканія Енерджі» — за 16,2 грн, «Енера Суми» — за 16,11 грн за куб. У вересні цінники, залежно від постачальника, змінювалися від 17,76 до 19 грн тощо.

На Українській енергетичній біржі в січні куб газу коштував близько 20,1 грн, тоді як, наприклад, у червні 2024 року — 15,4 грн, а у вересні — 17,4 грн.

Тобто цінники й так зростають. Але, якщо врахувати, що в країну піде ще й імпортний газ за 28 тис. грн за куб, постає питання: на скільки ще можуть зрости цінники, і як це позначиться на собівартості продукції?

Олег Арестархов, керівник корпоративних комунікацій Group DF (до структури групи входить OSTCHEM, що спеціалізується на виробництві добрив, а такі заводи традиційно є найбільшими споживачами газу), розповів «Мінфіну», що компанія давно працює в умовах цінових коливань на газ.

«У нас високий запас міцності, тож усі контракти виконаємо. За сьогоднішньої ситуації є дві важливі ремарки. Перша — газ завжди дорожчає у лютому, і це зростання завжди тимчасове. Друга — в умовах цінових стрибків виграють ті, хто закупив газ завчасно, і хто має довгострокові контракти. Великий бізнес навчився хеджувати такі ризики, а малому — потрібно вчитися це робити», — каже Арестархов.

Голова концерну «Ярослав» Олександр Барсук прокоментував «газ за 28 грн» від НАКу: «Відразу зрозуміло, що це погано. Але добре те, що обсяги невеликі, на вулиці досить тепло, та й до весни не так довго залишилося. Можливо, все ж таки збалансують ринок газом внутрішнього видобутку, і цінники не злетять».

За словами Юрія Корольчука, найбільшими споживачами газу в Україні є хімічні виробництва, а також цукрові заводи. Металурги, які раніше були прив'язані до газу, вже давно переорієнтувалися на електроенергію.

Хіміки, як стверджує Арестархов, цього сезону вже закупилися газом, тож від можливого зростання цін не залежать.

Для виробників цукру зараз взагалі мертвий сезон, оскільки фаза активного виробництва на більшості підприємств закінчилася ще восени, а наступна — почнеться вже після збирання нового врожаю буряків.

Але, в будь-якому випадку, цінники на цукор залежать не так від вартості ресурсів, як від ситуації на ринку, а вона для українських цукровиків є далеко не найкращою: вироблено 1,8 млн тонн цукру при внутрішньому споживанні 900 тис. тонн. При цьому ЄС із минулого року обмежує експорт нашого цукру і, щоб продавати за кордон багато, українським компаніям доводиться активно шукати ринки збуту. Тому чекати на велике подорожчання цукру найближчим часом навряд чи варто.

«В умовах війни та скорочення економіки українська промисловість споживає порівняно небагато газу — близько 4 млрд кубів. Для порівняння: до війни було 10 млрд. Тому говорити про те, що бізнесу може не вистачити газу, навряд чи варто.

Щодо зростання ціни, то цього року тариф вже практично на піку і до кінця сезону навряд чи сильно зросте. Що буде наступного сезону, поки що прогнозувати зарано, все залежатиме від цінової ситуації на європейському ринку, а також реального попиту та пропозиції газу в Україні", — підсумував Корольчук.