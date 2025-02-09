Що відбувається на ринку нерухомості на початку 2025 року — дослідження

Найдорожчим на первинному та вторинному ринку житла залишається Київ. Про це свідчать дані аналітики маркетплейса нерухомості Dim.ria.

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Первинний ринок

Протягом січня 2025 в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об'єктів здали в Київській області — 7, з них 4 — безпосередньо у столиці.

Таким чином станом на кінець січня в Україні 763 завершені новобудови, найвища частка завершених обʼєктів у таких областях:

Одеській (54%);

Волинській (48%);

Дніпропетровській (43%);

Рівненській (43%).

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом січня зменшилась лише у чотирьох із проаналізованих областей України, у решті областей — зросла на 1−8% або залишилась без змін. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а порівнюючи рік до року подешевшала на 5% — $70.

Аналітики відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла протягом січня серед користувачів з усіх областей. Найсуттєвіше кількість пошукових запитів зросла у таких областях:

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Волинській;

Львівській.

Вторинний ринок

На ринку продажу вторинного житла у січні користувачі додали значно більше пропозицій порівняно з груднем. Найбільше кількість нових пропозицій зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі. У м. Київ та Київській області чисельність пропозицій з продажу зросла рівно у півтора раза.

У січні 2025 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за січень 2024 року вона переважно зростала. Найбільше — у Закарпатській області, на 33% за рік.

Найдорожчим наразі залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання (-3% рік до року).

У яких містах найдорожча середня вартість 1-кімнатної квартири

Київ — $88 350,

Львівська область — $71 830,

Закарпатська — $70 380,

Вінницька — $54 000,

Івано-Франківська — $52 500,

Рівненська — $50 300,

Чернівецька — $49 400,

Волинська — $48 100,

Одеська — $45 900,

Житомирська — $45 700.

Де найдешевші квартири

Херсонська — $15 000;

Запорізька — $20 000;

Сумська — $21 800.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $135 тис., а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $46 тис.