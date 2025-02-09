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9 лютого 2025, 16:20

Що відбувається на ринку нерухомості на початку 2025 року — дослідження

Найдорожчим на первинному та вторинному ринку житла залишається Київ. Про це свідчать дані аналітики маркетплейса нерухомості Dim.ria.

Найдорожчим на первинному та вторинному ринку житла залишається Київ.
Фото: depositphotos

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Первинний ринок

Протягом січня 2025 в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об'єктів здали в Київській області — 7, з них 4 — безпосередньо у столиці.
Таким чином станом на кінець січня в Україні 763 завершені новобудови, найвища частка завершених обʼєктів у таких областях:
  • Одеській (54%);
  • Волинській (48%);
  • Дніпропетровській (43%);
  • Рівненській (43%).

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом січня зменшилась лише у чотирьох із проаналізованих областей України, у решті областей — зросла на 1−8% або залишилась без змін. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а порівнюючи рік до року подешевшала на 5% — $70.

Аналітики відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла протягом січня серед користувачів з усіх областей. Найсуттєвіше кількість пошукових запитів зросла у таких областях:

  • Тернопільській;
  • Івано-Франківській;
  • Волинській;
  • Львівській.

Інфографіка: Dim. ria

Вторинний ринок

На ринку продажу вторинного житла у січні користувачі додали значно більше пропозицій порівняно з груднем. Найбільше кількість нових пропозицій зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі. У м. Київ та Київській області чисельність пропозицій з продажу зросла рівно у півтора раза.

Інфографіка: Dim. ria

У січні 2025 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за січень 2024 року вона переважно зростала. Найбільше — у Закарпатській області, на 33% за рік.

Найдорожчим наразі залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання (-3% рік до року).

У яких містах найдорожча середня вартість 1-кімнатної квартири

  • Київ — $88 350,
  • Львівська область — $71 830,
  • Закарпатська — $70 380,
  • Вінницька — $54 000,
  • Івано-Франківська — $52 500,
  • Рівненська — $50 300,
  • Чернівецька — $49 400,
  • Волинська — $48 100,
  • Одеська — $45 900,
  • Житомирська — $45 700.

Де найдешевші квартири

  • Херсонська — $15 000;
  • Запорізька — $20 000;
  • Сумська — $21 800.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $135 тис., а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $46 тис.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
xapyga
xapyga
9 лютого 2025, 18:52
#
Летом смотрел в Киеве 28−32 норм можно было купить однушку и не окраины и районы с метро. В Одессе было вообще даром. А в ЗП сейчас даром, 3 шевчик средний этаж 9 этажка новый ремонт 17к просят, скидка точно будет, да это окраины и тут всегда туго шло, но это очень не плохой район был до войны и стоила бы она минимум 32к, на песках почти фул за 20 отдали (правда сразу купили)
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0
KValera
KValera
9 лютого 2025, 19:25
#
С учетом того, что в любой момент в ЗП может прилететь КАБ то покупка квартиры как-то выглядит не очень …
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