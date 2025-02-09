Найдорожчим на первинному та вторинному ринку житла залишається Київ. Про це свідчать дані аналітики маркетплейса нерухомості Dim.ria.
Що відбувається на ринку нерухомості на початку 2025 року — дослідження
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Первинний ринок
- Одеській (54%);
- Волинській (48%);
- Дніпропетровській (43%);
- Рівненській (43%).
Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом січня зменшилась лише у чотирьох із проаналізованих областей України, у решті областей — зросла на 1−8% або залишилась без змін. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а порівнюючи рік до року подешевшала на 5% — $70.
Аналітики відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла протягом січня серед користувачів з усіх областей. Найсуттєвіше кількість пошукових запитів зросла у таких областях:
- Тернопільській;
- Івано-Франківській;
- Волинській;
- Львівській.
Вторинний ринок
На ринку продажу вторинного житла у січні користувачі додали значно більше пропозицій порівняно з груднем. Найбільше кількість нових пропозицій зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі. У м. Київ та Київській області чисельність пропозицій з продажу зросла рівно у півтора раза.
У січні 2025 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за січень 2024 року вона переважно зростала. Найбільше — у Закарпатській області, на 33% за рік.
Найдорожчим наразі залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання (-3% рік до року).
У яких містах найдорожча середня вартість 1-кімнатної квартири
- Київ — $88 350,
- Львівська область — $71 830,
- Закарпатська — $70 380,
- Вінницька — $54 000,
- Івано-Франківська — $52 500,
- Рівненська — $50 300,
- Чернівецька — $49 400,
- Волинська — $48 100,
- Одеська — $45 900,
- Житомирська — $45 700.
Де найдешевші квартири
- Херсонська — $15 000;
- Запорізька — $20 000;
- Сумська — $21 800.
Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $135 тис., а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $46 тис.
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