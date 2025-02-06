Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив АТ «Концерн Галнафтогаз» (власник мережі АЗС ОККО) придбати ТОВ «Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА. Про це голова АМКУ Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
АМКУ дозволив ОККО придбати мережу електрозаправок ТОКА
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Він уточнив, що внаслідок угоди Галнафтогаз набуде контроль над ТОКА.
ТОКА — один із найбільших гравців на українському ринку зарядної інфраструктури для електромобілів, який почав працювати з 2015 року. Мережа компанії об'єднує понад 200 станцій електрозарядних комплексів, на яких можуть одночасно заряджатися понад 450 електрокарів.
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Станції ТОКА є в Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачево, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені й інших містах. ТОКА співпрацює з мережею ОККО і встановлює зарядки на її АЗК з 2019 року. Також компанія є партнером у цьому напрямку WOG і «БРСМ».
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