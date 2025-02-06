АМКУ дозволив ОККО придбати мережу електрозаправок ТОКА

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив АТ «Концерн Галнафтогаз» (власник мережі АЗС ОККО) придбати ТОВ «Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА. Про це голова АМКУ Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Він уточнив, що внаслідок угоди Галнафтогаз набуде контроль над ТОКА.

ТОКА — один із найбільших гравців на українському ринку зарядної інфраструктури для електромобілів, який почав працювати з 2015 року. Мережа компанії об'єднує понад 200 станцій електрозарядних комплексів, на яких можуть одночасно заряджатися понад 450 електрокарів.

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Станції ТОКА є в Києві, Одесі, Ужгороді, Мукачево, Львові, Дніпрі, Тернополі, Ірпені й інших містах. ТОКА співпрацює з мережею ОККО і встановлює зарядки на її АЗК з 2019 року. Також компанія є партнером у цьому напрямку WOG і «БРСМ».