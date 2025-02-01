В Україні знизили ліміти карткових переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів

В українських банках з 1 лютого почали діяти нові ліміти на перекази грошей з карти на карту та за реквізитами. Нові обмеження стосуються клієнтів без підтверджених доходів. Про це йшлося в спільному прес-релізі учасників Меморандуму, який передали «Мінфіну» банки-підписанти.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У грудні 2024 року в НБУ пройшов брифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Приватбанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

У документі йдеться про запровадження лімітів на перекази грошей, класифікацію клієнтів за групами ризику, перевірки ФОПів тощо. Проте нововведення стосуватимуться лише тих користувачів банківських послуг, які не можуть підтвердити законність своїх доходів.

Дана ініціатива спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній й диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів». Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками.

Документ також сприятиме приведенню поточної практики роботи банківського ринку до єдиних стандартів та вимог законодавства Європейського Союзу.

Станом на 27 січня 2025 року до Меморандуму приєдналося 44 банки та 2 платіжні системи — NovaPay та RozetkaPay.

Ліміти карткових переказів

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2024 року НБУ на пів року ввів тимчасовий ліміт для карткових переказів між фізособами (Р2Р) на суму 150 000 грн на місяць лише для вихідних платежів.

За Меморандумом, з 1 лютого 2025 року почали діяти обмеження не лише на Р2Р-перекази, а також на вихідні перекази за реквізитами IBAN в національній та іноземній валютах.

Обмеження ввели для клієнтів без підтверджених доходів:

клієнти «високої» групи ризику — ліміт 50 тис. грн на місяць;

клієнти «середньої та «низької» груп ризику — ліміт 150 тис. грн на місяць (з 1 червня — 100 тис. грн).

При цьому Меморандум не дає визначення ступеня «ризиковості». Кожен банк застосовуватиме власні критерії оцінки під час відкриття рахунку та в процесі подальшого обслуговування клієнта.

Водночас у документі прописано, що для клієнтів групи «високої» групи ризику мають застосовуватись посилені заходи перевірки у кожному конкретному випадку. Клієнтів «низької» та «середньої» груп ризику перевірятимуть за спрощеною процедурою.

Також банки введуть обмеження на кількість рахунків (кредитні, депозитні та рахунки для виплат за держпрограмами не враховуються). У клієнта без підтверджених джерел доходів може бути не більше 3 рахунків в одній валюті.

Фінансові установи поглиблено вивчатимуть бізнес-діяльність новостворених ФОПів (до 6 місяців) 1 групи оподаткування та проводитимуть моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу. ФОПів на загальній чи спрощеній системи 2−3 груп перевірятимуть за власними критеріями ризик-орієнтованого підходу.

Банки здійснюватимуть цілодобовий моніторинг платіжних операцій з особливою увагою до операцій у нічний час (з 24:00 до 06:00) для виявлення випадків нехарактерної фінансової поведінки та протидії шахрайським схемам.

Кого ліміти не торкнуться

Обмеження на перекази не торкнуться клієнтів банків із підтвердженими доходами (зарплатних клієнтів та інших), а також волонтерів, чия діяльність підтверджена документально.

Ліміти не застосовуватимуться до операцій з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, банківські обмеження стосуватимуться не більше 1% клієнтської бази. Це виключно ті клієнти, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові».

Нагадаємо

Пишний запевнив, що НБУ не погрожував банкам, щоб вони зменшили ліміти на перекази.

Він також додав, що Нацбанк розглядає можливість дострокового зняття запроваджених ним обмежень на перекази з картки на картку у розмірі 150 тисяч грн. Ці обмеження запроваджувалися 1 жовтня 2024 року терміном на 6 місяців.