Мемкоїни Трампа почали приймати для оплати деяких товарів і послуг: що нового на крипторинку

SEC схвалила комбінований ETF від Bitwise на базі біткоїна та Ethereum

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила запуск фонду Bitwise Bitcoin and Ethereum ETF. Він інвестуватиме як у біткоїн, так і в Ethereum, утримуючи на балансі безпосередньо криптоактиви.

Біржа NYSE Arca подала заявку від Bitwise на реєстрацію цього продукту в листопаді 2024 року. Уже в грудні SEC схвалила запуск двох схожих комбінованих фондів — від Hashdex і Franklin Templeton.

Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас зазначив, що схвалення від Комісії було «очікуваним».

«Навіть SEC Генслера схвалила цей продукт. З усім тим вони зробили це за 45 днів при дедлайні у 240 днів. Я дуже хочу інтерпретувати це як знак того, що нова SEC працюватиме швидше, але насправді я не можу цього знати. Litecoin (Litecoin-ETF, — ред.) на палубі, скоро буде відомо більше», — заявив він.

Tether інтегрував USDT в екосистему біткоїна

Компанія Tether додала підтримку стейблкоїна USDT в екосистему біткоїна як на базовому рівні, так і в Lightning Network.

Інтеграція стала можлива завдяки протоколу Taproot Assets від Lightning Labs.

Ініціатива забезпечує масштабоване безшовне платіжне рішення з опціями на кшталт мікротранзакцій, грошових переказів і транскордонних розрахунків.

Tether і Lightning Labs продовжать співпрацю для подальшого поліпшення екосистеми та підтримки спільноти.

У жовтні 2024 року емітент повідомив, що стейблкоїни залучили 330 млн криптовалютних гаманців і ончейн-акаунтів.

На початок четвертого кварталу налічувалося 109 млн власників USDT, що більш ніж удвічі перевищувало показник біткоїна і було близьким до значень Ethereum.

Криптобіржа Kraken повернула послуги стейкінгу для клієнтів зі США

Криптовалютна біржа Kraken відновила послуги стейкінгу для користувачів зі США. Компанія була змушена обмежити доступ до цього функціоналу через вимоги Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє CoinDesk.

Тепер клієнти в 39 штатах можуть оформити стейкінг 17 цифрових активів, зокрема Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) і Cardano (ADA).

Відновлення послуги стало можливим після пом’якшення регулювання криптовалютного ринку в США. Адміністрація президента Дональда Трампа дала сигнал до скасування жорстких заходів, запроваджених за попереднього керівництва країни, зазначають експерти.

Це дало змогу біржі запропонувати стейкінг у форматі бондового механізму, коли токени блокуються на певний термін залежно від особливостей блокчейну.

Kraken закрила доступ до стейкінгу в березні 2023 року в межах врегулювання спору з SEC, за яким вона виплатила штраф у розмірі $30 млн.

Регулятор звинуватив компанію в пропозиції незареєстрованих інвестиційних контрактів. Через два роки біржі вдалося повернутися до надання послуги, хоча тепер стейкінг працює за оновленими правилами, підкреслили в компанії.

Крім того, Kraken тепер пропонує клієнтам зі США обмежену страховку на заблоковані активи через стороннього провайдера. Цей крок спрямований на посилення довіри інвесторів і зниження ризиків, пов’язаних зі зберіганням цифрових активів.

Мемкоїни TRUMP і MELANIA почали приймати для оплати деяких товарів і послуг

Декілька сайтів, які продають різну продукцію під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати оплату в мемкоїнах OFFICIAL TRUMP (TRUMP) і Official Melania Meme (MELANIA). Про це повідомляє The Block.

Зокрема оплату в мемкоїнах TRUMP і MELANIA приймають такі ресурси:

GetTrumpFragrances.com — парфумерія;

GetTrumpSneakers.com — кросівки;

GetTrumpWatches.com — наручні годинники.

В останньому випадку, як зазначили у виданні, покупцям, як і раніше, доступна оплата тільки у фіаті та біткоїнах. Однак у спільноті вказали на зворотне. Не виключено, що нововведення поки що доступне не всім.

Також про інтеграцію TRUMP заявила платформа Travala, яка дає змогу бронювати авіаквитки та готелі, використовуючи для оплати криптоактиви.

На сайтах Трампа оплата в криптоактивах здійснюється за допомогою інтеграції сервісу Solana Pay. Крім TRUMP і MELANIA він дає змогу вести взаєморозрахунки і в деяких інших токенах.

Ці ресурси працюють за ліцензією компанії CIC Ventures. Вона, зі свого боку, пов’язана з фірмою CIC Digital, яка і стоїть за розробкою токена TRUMP.