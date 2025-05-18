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18 травня 2025, 13:15

$4 млн на клуби, $9 млн — на авто: У США 12 осіб обвинувачують у крадіжці крипти на $263 мільйони

У федеральному суді Сполучених Штатів оголосили про нові звинувачення для 12 осіб — як американців, так і іноземців. Їх підозрюють у тому, що вони були частиною великої кіберзлочинної мережі, яка діяла в США та за їх межами і заробила на своїх махінаціях $263 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.

У федеральному суді Сполучених Штатів оголосили про нові звинувачення для 12 людей — як американців, так і іноземців.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що кількох підозрюваних заарештували цього тижня в Каліфорнії, тоді як двоє, як вважається, перебувають за кордоном, у Дубаї. Фігуранти справи пов’язані з Мелоуном Лемом, який вкрав понад 4 100 біткоїнів в одного з клієнтів платформи Genesis.

Як все починалось

Згідно з матеріалами справи, злочинна група почала свою діяльність не пізніше жовтня 2023 року, яка тривала до березня 2025 року. Її члени познайомилися та згуртувалися на онлайн-ігрових платформах.

У злочинній групі існував чіткий розподіл ролей: хакери зламували бази даних, організатори координували дії, визначали цілі, здійснювали дзвінки жертвам, займалися відмиванням грошей, а також вчиняли крадіжки зі зламом, націлюючись на апаратні криптогаманці.

Схема

Хакери зламували вебсайти та сервери для отримання баз даних, пов'язаних з криптовалютами, або купували їх у даркнеті. Організатори злочинної групи обробляли цю інформацію для виявлення найбільш цінних жертв.

Зловмисники телефонували жертвам, використовуючи методи соціальної інженерії, переконуючи їх у тому, що їхні акаунти під загрозою кібератаки. Вони пропонували свою «допомогу» для їх захисту. Викрадену криптовалюту переводили у фіат у вигляді готівки або банківських переказів.

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Гроші витрачали на розкішне життя

За даними обвинувачення, на викрадені кошти члени злочинної групи купували розкішні речі та послуги, серед яких: відвідування нічних клубів з витратами до $500 000 за вечір, дорогі жіночі сумки вартістю десятки тисяч доларів (які роздавали на вечірках), елітні годинники вартістю від $100 000 до $500 000, дорогий одяг.

Злочинці також орендували будинки в Лос-Анджелесі, Гемптоні та Маямі, замовляли приватні літаки, наймали охоронців та придбали щонайменше 28 екзотичних автомобілів вартістю від $100 000 до $3,8 млн.

Відмивання крипти

Для відмивання викраденої криптовалюти зловмисники використовували різні міксери та криптобіржі, застосовуючи складні схеми переказів через численні гаманці та віртуальні приватні мережі (VPN), щоб приховати свою справжню особистість.

Один з епізодів, згаданий в обвинуваченні, стосується 18 серпня 2024 року, коли Мелоун Лем, спілкуючись з жертвою у Вашингтоні, шахрайським шляхом отримав понад 4 100 біткоїнів, вартість яких на той момент перевищувала $230 млн. В іншому випадку, у липні 2024 року, Лем та інших осіб звинувачують у крадіжці понад $14 млн у криптовалюті в іншої жертви.

Зловмисники також вчиняли крадіжки зі зламом. У липні 2024 року Марлон Ферро проник до будинку жертви в Нью-Мексико, щоб викрасти апаратний криптогаманець, у той час як Лем відстежував місцеперебування жертви, увійшовши до її облікового запису iCloud.

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Обвинувачення також стверджує, що злочинна група займалася діяльністю з відмивання грошей. Кунала Мехту, Хамзу Дуста, Джоела Кортеза та Евана Тангемана підозрюють у наданні неліцензованих послуг з обміну криптовалюти на готівку для злочинної організації, оренді розкішних будинків для її членів з використанням підроблених документів, організації перельотів на приватних літаках за викрадену криптовалюту, приховуванні права власності на екзотичні автомобілі шляхом їх реєстрації на підставні компанії та пересиланні великих сум готівки поштою, приховуючи їх у м'яких іграшках.

Навіть після свого арешту у вересні 2024 року, перебуваючи під вартою, Мелоун Лем, як стверджується, продовжував співпрацювати з іншими членами злочинної групи, передаючи та отримуючи вказівки, збираючи викрадену криптовалюту та організовуючи купівлю дорогих сумок Hermes Birkin, які доставляли його дівчині в Маямі.

Розслідування у цій справі все ще триває. Справу веде помічник прокурора США Кевін Розенберг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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