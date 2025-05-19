Як досягти фінансової гармонії у стосунках: гайд від Академії Мінфін

Фінансові питання часто є причиною непорозумінь у стосунках. Розбіжності у звичках витрачати гроші, у баченні спільного бюджету й цілей — усе це може призвести до сварок і недовіри. На допомогу сім'ям Академія Мінфін розробила практичний гайд «Фінансова гармонія для пар».

Чим корисний гайд

Це інструмент для відкритої розмови та формування спільного бачення про гроші на будь-якому етапі стосунків — чи то на початку спільного проживання, чи після багатьох років шлюбу.

Доступ до гайду безкоштовний та не має часових обмежень. Ви можете зберегти його та проходити в зручному для себе темпі.

Гайд «Фінансова гармонія для пар» містить три розділи:

діалог — про ставлення до грошей, фінансові звички, сформовані в сім'ї;

облік — про щоденні витрати, їх оптимізацію, розподіл бюджету;

цілі — про спільні мрії, накопичення й інвестиції.

Перший розділ містить 12 тем про гроші та фінансове планування у стосунках. Обговоривши їх, ви зможете узгодити правила витрат і заощаджень, визначити спільні фінансові цілі та спланувати ефективну стратегію накопичення для їх досягнення.

Розділи про облік та цілі пропонують практичні інструменти для створення родинного бюджету, формування фінансових цілей на різні періоди і, що головне, — сприятимуть їх досягненню.

Гайд містить шаблони таблиць для обліку витрат і створення фінансового плану, щоб ви мали змогу перейти від розмов одразу до дій.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ГАЙД

Отримайте знижку від Академії Мінфін

Бонусом до гайду ви отримаєте ексклюзивну знижку на найпопулярніший курс Академії Мінфін — «Інвестиційний трамплін».

У цьому курсі всього за 14 днів ви зрозумієте, які інвестиції доступні в Україні у 2025 році. А ще розберетеся, як працюють такі інструменти, як ОВДП та ОЗДП, нерухомість та REIT фонди, НСЖ та НПФ, фондовий та криптовалютний ринки.

Щоб отримати знижку, напишіть у відділ турботи Академії промокод COUPLE.

Перегляньте гайд прямо зараз, збережіть його в закладки та почніть разом будувати міцний фінансовий фундамент для ваших стосунків.