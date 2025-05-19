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19 травня 2025, 11:27

Велика Британія введе нові правила для криптокомпаній з 2026 року

З 1 січня 2026 року всі криптовалютні компанії, які працюють у Великій Британії або обслуговують її громадян, будуть зобов’язані звітувати перед податковими органами про кожного користувача та кожну трансакцію. Про це пише Incrypted.

З 1 січня 2026 року всі криптовалютні компанії, які працюють у Великій Британії або обслуговують її громадян, будуть зобов’язані звітувати перед податковими органами про кожного користувача та кожну трансакцію.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Нові правила запровадить Податкова служба Її Величності (HMRC) у межах глобальної ініціативи Cryptoasset Reporting Framework (CARF).

Мета нововведення — посилення прозорості крипторинку та боротьба з ухиленням від сплати податків, що має наблизити стандарти звітності в криптосфері до банківських.

Компанії повинні будуть зібрати й передати HMRC таку інформацію про користувачів:

  • повне ім'я, адресу та податковий ідентифікаційний номер (TIN);
  • дані про всі трансакції: тип і кількість активів, вартість і характер операції.

Зобовʼязання поширюється як на внутрішні, так і на іноземні платформи, що працюють з британськими клієнтами. За порушення або неповну звітність передбачено штрафи до £300 за кожного користувача.

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Попри те, що обов’язкове звітування розпочнеться лише в 2026-му, британська влада рекомендує компаніям почати збір даних уже зараз, аби встигнути адаптувати свої процеси та інфраструктуру.

Таким чином британський уряд прагне поєднати регулювання з підтримкою фінтеху.

У квітні під час UK Fintech Week міністерка фінансів Рейчел Рівз заявила про підготовку законопроєкту, який інтегрує біржі, кастодіальні сервіси та інших учасників крипторинку до єдиного регуляторного поля.

«Надійні правила у сфері криптовалют підвищать довіру інвесторів, сприятимуть розвитку фінтеху та захистять громадян по всій країні», — підкреслила Рівз.

Британія також досліджує можливість створення трансатлантичної регуляторної «пісочниці» для цифрових активів у співпраці зі США.

Новий підхід країни відрізняється від регулювання MiCA, ухваленого в Європейському Союзі.

Замість створення окремої структури, Велика Британія інтегрує криптовалюти у вже чинне фінансове законодавство. Це стосується кредитування, стейкінгу, стабільних монет тощо — без додаткових вимог для закордонних емітентів стейблкоїнів або обмежень за обсягами трансакцій.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Джерело: Мінфін
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