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19 травня 2025, 10:46

Долар та фондовий ринок відреагував на зниження кредитного рейтингу США

Долар дещо знизився разом із ф'ючерсами на фондові індекси США після того, як рейтингове агентство Moody's позбавило уряд США найвищого кредитного рейтингу, посилаючись на зростаючий дефіцит бюджету, який, за його словами, не демонструє жодних ознак скорочення. Про це пише Bloomberg.

Долар дещо знизився разом із ф'ючерсами на фондові індекси США після того, як рейтингове агентство Moody's позбавило уряд США найвищого кредитного рейтингу, посилаючись на зростаючий дефіцит бюджету, який, за його словами, не демонструє жодних ознак скорочення.
Фото: depositphotos

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Реакція ринку

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,7%, а на Nasdaq 100 — на 1%, оскільки рейтинги були знижені на один рівень до Aa1 з Aaa у п'ятницю. Індекс долара знизився на 0,2%, а крива дохідності казначейських облігацій зросла крутіше.

Азійські індекси впали, тоді як китайські акції, що котируються на Гонконзькій біржі, скоротили свої втрати, оскільки промислове виробництво в Китаї зростало швидше, ніж очікувалося, у квітні.

Злитки зросли на 0,6%, оскільки апетит до цього вигідного активу підвищився через зростання побоювань щодо економічних перспектив США та дефіциту бюджету.

Читайте також: Moody's знизило бездоганний кредитний рейтинг США вперше з 1919 року

Крива дохідності казначейських облігацій США стала крутішою: дворічна дохідність знизилася на 3 базисні пункти, а еквівалент 30-річних облігацій зріс на один базисний пункт. Дохідність короткострокових облігацій більш чутлива до траєкторії процентних ставок США, тоді як на їх довгострокові аналоги впливають очікування щодо траєкторії величезного боргу Америки.

«Новини Moody's не допомагають долару, хоча дохідність казначейських облігацій зросла», сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank Ltd. у Сіднеї.

Міхаель Шумахер та Анджело Манолатос, стратеги Wells Fargo & Co., у звіті повідомили клієнтам, що вони очікують, що «дохідність 10-річних та 30-річних казначейських облігацій зросте ще на 5−10 базисних пунктів у відповідь на зниження рейтингу Moody's».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
19 травня 2025, 11:02
#
Успішний успіх, США стрімко наздогоняє Росію, все як хотів Трамп…
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