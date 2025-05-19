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19 травня 2025, 9:47

Дохід компаній-лідерів у сфері будівництва зріс на 41%

49,49 млрд грн склав сукупний дохід компаній-лідерів у сфері будівництва за даними Індексу Опендатабота 2025. Це на 41% більше, ніж у 2023 році. Трійка лідерів майже незмінна вже 3 рік поспіль.

49,49 млрд грн склав сукупний дохід компаній-лідерів у сфері будівництва за даними Індексу Опендатабота 2025.
Фото: depositphotos

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Понад 49 млрд грн доходу отримала десятка топових компаній у сфері будівництва в Індексі Опендатабота 2025. Це на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.

Левова частка доходу топу припадає на 5 компаній, що спеціалізується на будівництві доріг: 75% або ж 36,9 млрд грн.

Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель — їхній внесок скромніший: 20% доходу. Одна компанія у рейтингу працює у вузькій сфері розвідувального буріння.

Трійка лідерів

Вже третій рік поспіль трійка лідерів Індексу будівельної галузі майже незмінна. Абсолютний лідер — Автомагістраль-Південь з Одеси, власник — Олександр Бойко. У 2024 компанія заробила 13,2 млрд грн (27% загального доходу топу), що у 1,6 раза перевищує показники 2023. Прибуток — рекордні 1,36 млрд грн.

На другому місці — вінницька Автострада Максима Шкіля. Компанія заробила 10,8 млрд грн (+30%) і наростила прибуток у 1,6 раза — до 74,6 млн грн.

У компанії зазначають, що Автострада входить до десятки найбільших донорів Сил оборони України, перерахувавши понад 2,1 млрд грн з початку повномасштабної війни. Компанія бере активну участь у відбудові критичної інфраструктури, зокрема водогонів та об'єктів енергетики. А також є одним із найбільших платників податків у своїй галузі.

Третє місце — одеський Ростдорстрой (Євген Коновалов і Юрій Шумахер). Компанія збільшила дохід на 15% (до 6,85 млрд грн), водночас прибуток скоротився на чверть.

На четверту сходинку піднялася Онур Конструкціон Інтернешнл зі Львова (власники — турецькі підприємці Четінджевіз Онур та Іхсан). Її дохід зріс на 30% — до 3,82 млрд грн, а прибуток — майже утричі: до 418 млн грн.

П’яте місце — новачок Індексу, компанія Ательє де Франс Київ, компанія, що займається реставрацією пам’яток архітектури. Її дохід зріс у 6,4 раза — до 2,9 млрд грн, прибуток — утричі (44 млн грн). Власник — француз Куртуа Антуан, Філіп, Марі.

Хто вибув з Індексу

У 2025 році рейтинг покинули:

  • компанія Солагро, у якої змінився вид діяльності;
  • «Природні ресурси» (родина Пінчуків) — дохід зменшився на 15%, але прибуток зріс до 656 млн грн;
  • Київміськбуд — дохід впав удвічі (904 млн грн), але компанія нарешті вийшла в плюс;
  • Моноліт будсервіс — за рік показники майже не змінилися, але стабільності виявилось недостатньо, аби потрапити у цьогорічну десятку кращих;
  • Укргідроенергобуд — попри зростання доходу до 2,03 млрд грн, компанія звершила рік зі збитками (-61 млн грн).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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