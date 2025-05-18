Eth зріс до 2700 $ на тлі накопичення китами — Codename:Pepe вибухнув із припливом користувачів

Ethereum зріс у ціні на тлі скорочення пропозиції, а великі власники збільшили свої активи. Ця зміна сигналізує про зміну ринку, що викликає інтерес у всьому криптопросторі. Новий гравець, Codename:Pepe, привернув увагу багатьох, обіцяючи швидкий прибуток. Оскільки він кидає виклик традиційним AI-агентам, його вплив і підхід, орієнтований на спільноту, можуть змінити стратегії цифрової торгівлі.

Чи стане Codename:Pepe наступною мем-монетою з топ-10?

У криптопросторі, переповненому модними словами про AI, більшість проєктів не виправдовують очікувань. Codename:Pepe з'явився, щоб викрити фальшивих AI-агентів і принести справжній інтелект у світ криптовалют. Він планує використовувати AI для відстеження трендів, аналізу даних і надання трейдерам корисної інформації.

Codename:Pepe орієнтується в хаосі мем-монет, визначаючинайбільш актуальні та перспективні проекти. Його талісман, створений за мотивами Pepe the Frog, улюбленої ікони криптокультури, надає йому миттєвої вірусної привабливості.

Поєднуючи вибухову популярність мемів із реальною силою штучного інтелекту, Codename:Pepe є серйозним претендентом на місце в топ-10 мем-монет.

Ось основні особливості Codename:Pepe, які незабаром зроблять його видатним мем-коіном:

Сканування соціальних мереж та даних в ланцюжку для пошуку найпопулярніших проектів

Отримання інсайдерських порад для пошуку найприбутковіших пропозицій

Створення прогнозів та звітів на основі штучного інтелекту, щоб надати інвесторам перевагу

Надання доступу до ексклюзивного аналізу та ранніх торгових сигналів.

Окрім аналітичних можливостей, Codename:Pepe буде оснащений повністю автоматизованим AI-трейдером, який буде виконувати операції на основі передових алгоритмів. Це створить пасивний потік доходу, оскільки система буде розроблена дляпошуку вигідних можливостей.

Токени Codename:Pepe ($AGNT) — ключ до розблокування цієї складної торгової екосистеми

$AGNT — це власна мем-монета, яка забезпечує роботу Codename:Pepe. Володіння $AGNT відкриє доступ до ексклюзивної децентралізованої автономної організації (DAO) — приватного клубу, де інвестори можуть управляти своїми портфелями, голосувати за стратегії та отримувати інсайдерську аналітику.

Окрім управління та винагород за стейкінг, власники $AGNT отримають доступ до

преміальних інструментів AI-трейдингу

ексклюзивних звітів

AI-платформи для запуску нових токенів.

Токени $AGNT наразі продаються за копійки. В рамках первинного розміщення монет їхня ціна значно знижена. Наразі, на двадцятому етапі, $AGNT коштує 0,023809 долара.

Проект вже пройшов половину 28-етапного попереднього продажу, а ціна на останньому етапі встановлена на рівні 1 долар за токен. Чим раніше ви купите, тим більша знижка.

Що стосується безпеки, Codename:Pepe не жартує. Цей проект був перевірений Pessimistic, провідною компанією з безпеки блокчейнів. Тож, поки багато мем-монет руйнуються під вагою власного ажіотажу, Codename:Pepe стоїть на міцному фундаменті (мемів і математики, але переважно мемів).

Завдяки AI-аналітиці, автоматизованій торгівлі та здоровій дозі абсурду, Codename:Pepe заявляє про своє місце в топ-10 мем-монет.

Купуйте Codename:Pepe ($AGNT) і випередьте ринок завдяки ранньому сигналу

Ethereum у 2025 році: погляд на його потенціал і минуле

Ethereum — це блокчейн, який забезпечує роботу децентралізованих додатків без центрального контролю. Він запровадив смарт-контракти — самовиконувані угоди, закодовані в блокчейні. Ця інновація привела до створення величезної екосистеми додатків, від бірж до платформ для надання позик.

Ethereum вирізняється можливістю розміщувати токени ERC-20. Ці токени можуть представляти права управління або корисність у додатках. Хоча токени мають різноманітне застосування, транзакції в Ethereum оплачуються в ETH, власній монеті мережі.

З моменту запуску в 2015 році Ethereum значно виріс. У листопаді 2021 року ETH досяг рекордного рівня майже 4900 доларів. До 2025 року аналітики бачать потенціал ETH для перевищення попередніх максимумів завдяки розвитку та впровадженню.

Прогнози щодо майбутнього Ethereum є оптимістичними. Деякі прогнози вказують, що до 2025 року ETH може досягти понад 8600 доларів, а до 2030 року — навіть більше. Такі фактори, як зростання децентралізованих фінансів і NFT, а також поліпшення масштабованості, підтверджують ці прогнози.

Завдяки міцній основі та інноваційності Ethereum залишається ключовим гравцем у криптопросторі. Його унікальна технологія та широке впровадження роблять його привабливим у поточному ринковому циклі. У міру розвитку Ethereum має великі перспективи для зростання в майбутньому.

Висновок

Підсумовуючи, можна сказати, що хоча зростання Ethereum до 2700 доларів свідчить про значну активність на ринку, його короткостроковий потенціал зростання видається обмеженим порівняно з новими можливостями. Інші відомі монети демонструють подібні тенденції, що свідчить про можливе уповільнення їхнього найближчого розвитку.

На противагу цьому, криптовалюта Codename:Pepe привертає значну увагу завдяки приголомшливому зростанню кількості користувачів на 4295%. Використовуючи справжній штучний інтелект для освоєння ринку мем-монет, вона надає інвесторам потужний інструмент для максимізації прибутку. Володіння цим токеном надає доступ до ексклюзивної спільноти, розширеної аналітики та автоматизованих функцій торгівлі, що робить його видатним варіантом для тих, хто прагне отримати значний прибуток на сучасному ринку криптовалют.

Дізнайтеся більше про криптовалюту Codename:Pepe тут:

Веб-сайт Codename:Pepe ($AGNT)