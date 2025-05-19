Курс валют на 19 травня: євро в банках подешевшало на 10 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 6 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу 1 копійку.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 46,10 грн, а продають за 46,82 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,50, євро — 46,55−46,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,51−41,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,53−46,57 грн/євро.

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