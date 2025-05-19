Офіційний курс: НБУ знизив гривню на дві копійки

Національний банк України встановив на 19 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4983 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 19 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 46,44 грн (на 16 травня курс було встановлено на рівні 46,38 грн). Європейська валюта подорожчала на 6 копійок.

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