Біткоїн пробив позначку у $107 000 вперше з кінця січня

19 травня ціна біткоїна перевищила $107 000, вперше з кінця січня 2025 року, демонструючи позитивну динаміку у звʼязку із зростанням глобальної ліквідності.

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Як змінився курс

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 10 ранку 19 травня вартість першої криптовалюти становить $102,386 за монету.

Що вплинуло на зростання

Ріст на крипторинку спричинив ліквідації за ф’ючерсними контрактами на суму понад $652 млн. Власники лонгових позицій зазнали найбільших втрат по багатьом активам.

Загалом 152 456 трейдерів зафіксували збитки. Частка ліквідацій серед трейдерів біткоїна та Ethereum склали по $170,32 млн та $254,3 млн відповідно.

Індекс страху і жадібності на ринку криптоактивів досяг 71 пункт, що свідчить про перевагу жадібності. В порівнянні з попереднім тижнем показник зріс на 7 пунктів.