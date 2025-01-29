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29 січня 2025, 14:55

Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі

Норвегія може першою країною у світі, яка фактично викреслить бензинові та дизельні автомобілі зі свого ринку нових автомобілів і перейде на електрокари. Про це повідомляє CNBC.

Норвегія може першою країною у світі, яка фактично викреслить бензинові та дизельні автомобілі зі свого ринку нових автомобілів і перейде на електрокари.
Фото: pixabay.com

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Незважаючи на величезні запаси нафти та газу, скандинавська країна вже давно визнана світовим лідером у сфері сталого транспорту. Продажі електромобілів (EV) зросли з менш ніж 1% від загального обсягу продажів авто у 2010 році до вражаючих 88,9% минулого року — і ця тенденція не демонструє жодних ознак уповільнення.

Дані, опубліковані Управлінням громадських доріг Норвегії, яке відповідає за національну мережу доріг країни, показали, що на електромобілі припадає понад 96% нових автомобілів, проданих за перші кілька тижнів 2025 року.

Таким чином Норвегія наближається до того, щоб перейти на повністю електричну систему — реалізуючи необов’язкову мету, яку вперше поставили законодавці ще в 2017 році.

Крістіна Бу, генеральний секретар Норвезької асоціації електромобілів (NEVA), яка представляє власників електромобілів у країні, очікує, що Норвегія досягне цієї мети.

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«Нова норма»

Заступник міністра транспорту Норвегії Сесілія Кнібе Кроглунд заявила, що довгострокова та послідовна політика, спрямована на підтримку впровадження електромобілів, а не заборона використання авто з двигуном внутрішнього згоряння, мала ключову роль у перехідному періоді країни.

Для порівняння, Європейський Союз прийняв законодавство про фактичну заборону продажу нових автомобілів з викидами вуглекислого газу з 2035 року, тоді як Велика Британія заявила, що заборонить продаж нових автомобілів, які працюють виключно від двигунів внутрішнього згоряння, до 2030 року.

Уряд також вклав значні кошти в громадську інфраструктуру для заряджання електрокарів, і багато норвезьких домогосподарств можуть заряджати свої автомобілі вдома.

Кроглунд назвала ці зміни «новою нормою» для країни з населенням 5,5 млн.

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Стимули для переходу на електрокари

У Норвегії електромобілі не оподатковуються ПДВ, отримують пільги з дорожнього податку і податку на паркування, а також мають доступ до смуг, виділених для громадського транспорту.

«Транспорт є значною частиною відповіді на кліматичні рішення. Отже, нам потрібно переконатися, що певний успіх, якого ми досягли з автомобілями, може бути використаний для інших сфер транспортного сектора», — сказала Кроглунд.

Вона додала, що Норвегія планує повністю перейти на електричні міські автобуси в 2025 році, а до кінця десятиліття перевести 75% важких вантажних транспортних засобів на відновлювані джерела енергії.

Незважаючи на те, що продажі нових автомобілів у Норвегії майже на 100% — це електрокари, на дорогах все ще є багато транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

Зазначається, що зараз в країні 28% автомобілів є повністю електричними, хоча в столиці Осло цей показник перевищує 40%.

Вважається, що відсутність лобі автовиробників у Норвегії вплинула на розвиток електромобілів у країні протягом багатьох років.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
29 січня 2025, 15:00
#
Ключевое то, что в Норвегии развитый общественный транспорт.
Там нет необходимости иметь авто в городах, разве что в мелких селах.
То есть там по определению меньше авто.
А вот нам тяжелее будет, у нас хреновый общественный транспорт везде
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Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 15:14
#
Погоджуюсь, бо в Норвегії літаки гасають, як в нас таксі, тому їм ці «електромобілі» не змінять ніяк картини, бо основний транспорт в Норвегії зовсім не авто нині)
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0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
29 січня 2025, 15:45
#
У Норвегії 629 авто/1000 населення станом на 2023 рік, це десь 22 місце з 193 країн.
В Україні 237/1000 станом на 2021 рік і 90+ місце.
Тому наш «хреновий» громадський транспорт розвинений у рази краще, повірте, бо 75% населення не має власних авто.
А «ключове» полягає у тому, що там зарплати у 10 разів вище ніж в Україні, тому і купувати догорі електромобілі далеко не так «дорого» як нам
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