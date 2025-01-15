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15 січня 2025, 14:13

У 2024 році глобальний ринок електромобілів зріс до рекордного рівня

У 2024 році глобальні продажі електромобілів зросли на 25% порівняно з 2023 роком. Про це свідчать дані консалтингової компанії Rho Motion, яка спеціалізується на дослідженнях електрокарів.

У 2024 році глобальні продажі електромобілів зросли на 25% порівняно з 2023 роком.
Фото: pixabay.com

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Всупереч думці скептиків, продажі електромобілів не сповільнилися, вони встановили нові рекорди майже в усіх регіонах світу. Єдиним винятком стала Європа, де продажі впали на 3%, головним чином через припинення стимулювання використання електромобілів у Німеччині.

У 2024 році ринок США та Канади зріс на 9% завдяки податковим пільгам на електромобілі.

У Китаї продажі електромобілів зросли на 40% у 2024 році порівняно з 2023 роком, причому в грудні 2024 року було встановлено черговий місячний рекорд із продажу електромобілів — понад 1,3 млн одиниць.

Продажі електромобілів у 2024 році порівняно з 2023 роком

  • Світ загалом: 17,1 млн (+25%);
  • Китай: 11 млн (+40%);
  • ЄС, Європейська асоціація вільної торгівлі та Велика Британія: 3 млн (-3%);
  • США та Канада: 1,8 млн (+9%);
  • Інші країни світу: 1,3 млн (+27%).

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За даними Rho Motion, у 2024 році у світі було продано 17,1 млн автомобілів із підключенням до електромережі, порівняно з 13,6 млн у 2023 році та 10,4 млн у 2022 році. Це зростання на 3,5 млн одиниць у 2024 році перевершило зростання на 3,2 млн одиниць у 2023 році.

Зниження продажів бензинових авто

За даними ARENAEV, фіксується довгострокове зниження продажів бензинових автомобілів. Глобальні продажі авто з бензиновими ДВЗ досягли піка у 2017 році й з того часу не відновилися.

При цьому, зазначається, що немає абсолютно жодних сумнівів, що це зниження лише продовжиться, оскільки електромобілі набирають популярності та стають доступнішими.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smachnenko
Smachnenko
15 січня 2025, 17:14
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Вопреки мнению скептиков, продажи электромобилей не замедлились, они установили новые рекорды почти во всех регионах мира. Единственным исключением стала Европа, где продажи упали на 3%, главным образом из-за прекращения стимулирования использования электромобилей в Германии.

Но ведь главный аргумент скептиков (мой по крайней мере точно) в том и состоит, что если не будет стимулирования, то не будет и роста. На примере ЕС мы именно это и видим.
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