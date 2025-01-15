У 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.
15 січня 2025, 9:47
Де в Україні найчастіше купують електрокари: названі регіони-лідери
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Де найчастіше купують електрокари
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 7314 од. (91% вживані);
- місто Київ — 6618 од. (61% вживані);
- Київська обл. — 3907 од. (70% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 3874 од. (73% вживані);
- Одеська обл. — 3025 од (76% вживані).
Електрокари бестселери
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став VW ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — у Києві, Київській обл. та на Дніпропетровщині.
- Nissan Leaf — у Одеській та Львівській обл.
Джерело: Мінфін
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