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28 січня 2025, 20:00

Головне за вівторок: Створення поштового банку, США призупинили програму U4U для українців

Уряд передав PINbank Мінрозвитку для створення поштового банку

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) з-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку на базі PINbank.

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Джерело: Мінфін
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