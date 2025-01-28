Головне за вівторок: Створення поштового банку, США призупинили програму U4U для українців

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) з-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку на базі PINbank.

США призупинили дію програми U4U для біженців з України

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine.

Як банки змушують своїх клієнтів сплачувати чужі борги і без дозволу відкривають картки

У грудні читачі «Мінфіну» залишили 452 відгуки на роботу банків, із яких 302 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі, та що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Київстар та конкурент Nvidia: найочікуваніші IPO 2025 року

Згідно з оцінкою Renaissance Capital, у 2025 році буде проведено від 155 до 195 IPO. Цей ринок за рік зросте на 30%, а через первинне розміщення акцій буде залучено від $40 до $55 млрд. Про найочікуваніші перші виходи на біржу цього року розповість «Мінфін».

США відновлюють політику стримування: як вона вплине на світ

Фраза новопризначеного очільника Пентагону Піта Хегсета «we will reestablish American deterrence» має важливе значення як для позиції США у світі, так і для стабільності на міжнародній арені. Які саме вона відображає прагнення США, і як вони можуть реалізовуватись на практиці, розповіла народна депутатка України 8-го скликання Вікторія Войціцька.