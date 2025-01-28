Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine, повідомляє «Голос Америки».
28 січня 2025, 10:10
США призупинили дію програми U4U для біженців з України
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
«У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року „Захист наших кордонів“, Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку», — йдеться у повідомленні.
Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, повідомляє відомство.
Нагадаємо
Програмою Uniting for Ukraine (U4U) — спрощена ініціатива з надання громадянам України, що тікають від війни, гуманітарного дозволу на в'їзд до США.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають dimon120061, EvilReptiloid, madera1960, nitrolog и 22 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 13
Праваки — націоналісти. Для них найтупіший і найнікчемніший свій краще розумного і корисного чужого. Наприклад є деякі люди в оточенні Трампа, які вимагають не приймати навіть висококваліфікованих іноземних спеціалістів до компаній Кремнієвої долини. Навряд чи ця ініціатива буде реалізована, бо той же Маск та інші магнати зацікавлені в таких працівниках. Але факт є факт, Америка для американців і нііпьот.
А ще Трамп прикриває схему коли через мексиканський кордон можна було проходити нелегально, здаватись поліції, ти сидиш 6 місяців і потім тебе відпускають і ти спокійно живеш далі в США, тепер переглянуть всіх кому таке дозволили ну і депортують. Знаю одного такого нашого теж через Мексику потрапив туди, вихвалявся схемою.