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28 січня 2025, 10:10

США призупинили дію програми U4U для біженців з України

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine, повідомляє «Голос Америки».

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine, повідомляє «Голос Америки».► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо«У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року „Захист наших кордонів“, Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку», — йдеться у повідомленні.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року „Захист наших кордонів“, Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку», — йдеться у повідомленні.

Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, повідомляє відомство.

Нагадаємо

Програмою Uniting for Ukraine (U4U) — спрощена ініціатива з надання громадянам України, що тікають від війни, гуманітарного дозволу на в'їзд до США.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+11
Riojas
Riojas
28 січня 2025, 10:23
#
Могли бы исключение для наших сделать, всё-таки у нас действительно война, а не экономическая миграция
+
0
gucci
gucci
28 січня 2025, 10:38
#
Це нашим урок. Зберігайте і надалі американський папір. Треба нормальні країни обирати для дойки
+
0
nitrolog
nitrolog
28 січня 2025, 12:34
#
Виключення для тих, хто навіть не перебував в Україні на початок війни і давно поїхав?
+
0
financialGenius
financialGenius
28 січня 2025, 11:12
#
Жил я там у семьи в школе по программе год обучения доя 11 класса , потом на 4 месяца по вок и тревел , как-то вообще не зашла страна и не понимаю почему туда стремятся … в Германии и Швейцарии встречал граждан США (особенно много в Швейцарии) всем нравится тут, а не в сша … че туда лететь не понимаю вообще … особенно гражданство детям при родах те кто делают тоже не понимаю … каббалу на жизнь в виде уплаты налогов даже если ты на живешь там и не работаешь получаешь … своих граждан они как война в Украине началась не защитили … есть друг с двойным гражданством (сша и Украина) он хотел выехать по паспорту сша его развернули так как Украинский паспорт есть , так вот он писал в посольство сша те сказали ничем помочь не можем 😂 он плевался и возмущался , а когда я ему напомнил про налоги , так вообще матерился)))
+
0
gucci
gucci
28 січня 2025, 11:33
#
Слушно по американцям. Пане фінансовий генію, ви не могли б порадити банк в швейцарії, де можна інвестиційний рахунок відкрити на вигідних умовах? Резиденство України, міняти поки не хочу. Внести еквівалент 500К франків. Так, щоб не обстригали. Я б відкрив і у швейцарів рахунок. Мені VP Bank з Ліхтенштайну погодив, але там умови такі собі і банк теж такий собі.
+
0
financialGenius
financialGenius
28 січня 2025, 12:21
#
Вам без документов швейцарских могут не открыть , по крайней мере на суммы меньше 100 к. Вообще я бы посоветовал SKB (Schwyz Kantonalbank) , ZKB (Zürcher Kantonalbank), Migros Bank. Депозиты 3,5% в евро можно открывать на суммы от 100 к. Есть сейвинг аккаунты под 1% во франках (просто на остаток денег капают проценты и можно пользоваться если нужно когда захочешь). UBS не советовал бы , там комисии могут быть больше да и за счета абонплаты платишь, а в этих при суммах от 20 к бесплатно карточки и т. д. Доходы на депозиты облагаются налогом 35% но если вы не налоговый резидент шв , то можно их вернуть вроде как , но я не делал это. В мигрос и швиц кантональном можете открыть едепо и покупать акции , сп500 или у них же есть свой фонд (аналог сп500), они сами же им и управляют- разбиты по валютам , облигациям , акциям , компаниям с разных стран. Обратитесь сперва в цюрих кантона банк и мигрос банк — больше вероятность что они захотят открыть счет нерезиденту. Мне без документов открыли в цюрих кантональном банке, но они понимали что скоро у меня будет пластик. Лучше не в один банк , 100 к гарант. сумма возврата , но это зависит еще от банка , швиц кантональный банк скажем так банк для очень богатых людей или кто в этом кантоне живет — мне говорили что при банкротстве более 100 к комп., но так и не сбросила ссылку на закон или документ. Счет там открыли спустя 3 часового интервью … мое гражданство не зашло и они хотели понять почему я именно у них хочу счет и что за деньги у мен
+
0
financialGenius
financialGenius
28 січня 2025, 12:25
#
Julius Bär Bank тоже, но это private Bank, вот они кстати изза суммы могут легко открыть , там до 100 к могут вообще мягко послать)
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 січня 2025, 12:00
#
Це цілком очікувано. Ліваки — інтернаціоналісти, вони люблять чужих більше ніж своїх. Наприклад європейські та американські ліваки радо приймають армії мігрантів і садять їх на шию власним платникам податків, де вони й сидять цілими поколіннями. Наш власний лівацький уряд Зеленського турбується про російських військовополонених куди краще, ніж про власних мобіків, наловлених ТЦК. Наприклад недавно був просто фантастичний епізод, коли для полоненого північного корейця спеціально діставали серіали корейською мовою, аби пан не скучав. Уявляю собі, як би наші полонені в кацапському полоні попросили серіалів українською мовою. Та ладно українською мовою — взагалі попросили серіалів.
Праваки — націоналісти. Для них найтупіший і найнікчемніший свій краще розумного і корисного чужого. Наприклад є деякі люди в оточенні Трампа, які вимагають не приймати навіть висококваліфікованих іноземних спеціалістів до компаній Кремнієвої долини. Навряд чи ця ініціатива буде реалізована, бо той же Маск та інші магнати зацікавлені в таких працівниках. Але факт є факт, Америка для американців і нііпьот.
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0
MalignOrigin97
MalignOrigin97
28 січня 2025, 12:21
#
Как же ж Китай умудрился, будучи левым, давить все чужие национальности?
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 січня 2025, 12:25
#
Китай лише прикидається лівим, насправді він правий. Про яку лівизну взагалі може йти мова, якщо там одні з найнижчих у світі податків, немає пенсійної системи, а роботяги часто вкалують по системі 996. Тобто з 9 ранку по 9 вечера протягом 6 днів на тиждень. Це райські умови для ведення бізнесу, проте капіталістичне пекло для роботяг.
+
0
MalignOrigin97
MalignOrigin97
28 січня 2025, 12:01
#
Правильно делают! Надо было всех беглых «патриотов» собрать и под *** домой вернуть.
+
+15
JWT
JWT
28 січня 2025, 12:18
#
Я б ще на їхньому місці зробив перевірку тих «біженців», звідки вони тікали і скільки майна мають. Особисто знаю сім'ю, для якої мрія була звалити в США і повномасштабна війна просто стала для них «подарунком» по їх же словах. При цьому «тікали» вони з тилового міста де війну бачили тільки в телевізорі.
+
0
nitrolog
nitrolog
28 січня 2025, 12:32
#
Правильно зроблено, купа людей скористалась цим які не проживали в Україні навіть, виїхали ще задовго до війни.
А ще Трамп прикриває схему коли через мексиканський кордон можна було проходити нелегально, здаватись поліції, ти сидиш 6 місяців і потім тебе відпускають і ти спокійно живеш далі в США, тепер переглянуть всіх кому таке дозволили ну і депортують. Знаю одного такого нашого теж через Мексику потрапив туди, вихвалявся схемою.
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