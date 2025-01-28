США призупинили дію програми U4U для біженців з України

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine, повідомляє «Голос Америки».

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Що відомо

«У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року „Захист наших кордонів“, Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку», — йдеться у повідомленні.

Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, повідомляє відомство.

Нагадаємо

Програмою Uniting for Ukraine (U4U) — спрощена ініціатива з надання громадянам України, що тікають від війни, гуманітарного дозволу на в'їзд до США.