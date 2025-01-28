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28 січня 2025, 14:30

Київстар та конкурент Nvidia: найочікуваніші IPO 2025 року

Згідно з оцінкою Renaissance Capital, у 2025 році буде проведено від 155 до 195 IPO. Цей ринок за рік зросте на 30%, а через первинне розміщення акцій буде залучено від $40 до $55 млрд. Про найочікуваніші перші виходи на біржу цього року розповість «Мінфін».

Згідно з оцінкою Renaissance Capital, у 2025 році буде проведено від 155 до 195 IPO.

Цей рік, ймовірно, буде ненайпродуктивнішим. Наприклад, у 2021 році було проведено 397 IPO та залучено $142,4 млрд. Але первинні розміщення повинні нарешті нормалізуватися.

Кількість IPO та обсяги залученого капіталу

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Джерело:Renaissance Capital

Поступове збільшення кількості лістингів є свідченням оптимістичних настроїв на ринку, а також розширенням можливостей зробити інвестицію в актив зі значним потенціалом зростання.

Результати IPO 2024 року

У 2024 році компанії провели біля 150 IPO в США та залучили майже $30 млрд інвестицій.

Близько $14 млрд зібрали десять емітентів, п'ятьом із них вдалося залучити в ході IPO понад $1 млрд.

Лідером первинного розміщення у 2024 році став фонд Lineage, Inc. (LINE), який володіє найбільшою у світі мережею складів-холодильників. Він залучив $4,4 млрд, провівши рекордне IPO у секторі нерухомості. Проте в ході подальших біржових торгів результати LINE виявилися доволі посередніми: через декілька місяців акції компанії почали знижуватися і наразі втратили 26,8% від ціни розміщення.

Вартість акцій Lineage, Inc.

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Джерело: NASDAQ

Найуспішнішими виявилися IPO технологічних компаній. Акції соціальної мережі Reddit (RDDT) після лістингу подорожчали на 270%, а стартап Rubrik (RBRK), який працює в галузі кібербезпеки та підтримується Microsoft, зріс майже на 84%. Обидва згадані емітенти проводили розміщення на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).

Крім них, видатні результати показала компанія з галузі напівпровідників — Astera Labs Inc. (ALAB), додавши з моменту лістингу 120%.

Вартість акцій Astera Labs Inc. (ALAB)

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Джерело: NASDAQ

Загальні показники IPO у 2024 році могло бути ще кращими, але перспективи відмови ФРС від подальшого зниження відсоткових ставок, певний ринковий хаос перед президентськими виборами у США і потужне фінансування приватного ринку спричинили певне «охолодження» серед кандидатів на IPO і змусили їх перенести дати початку публічних торгів.

Головні дебюти-2025

Цього року вже відбулося декілька знакових дебютних розміщень. Найпомітніше — перший вихід на біржу американського виробника й експортера зрідженого природного газу Venture Global. Минулого тижня компанія розмістила свої акції в Нью-Йорку за $25 за папір — у межах заявленого раніше цінового діапазону $23−27.

Повністю розведена ринкова вартість Venture Global, за підсумками лістингу, склала $67 млрд. Це на 39% менше оцінки в $110 млрд, на яку компанія розраховувала спочатку. Venture Global продала на Нью-Йоркській фондовій біржі 70 млн акцій за $1,8 млрд. Її IPO стало найбільшим в енергетичному секторі США за понад 10 років.

Наразі готують свої IPO декілька відомих компаній: від швидкозростаючих фінтех-стартапів до потужних технологічних гравців.

Загалом можна виділити чотири сектори, де очікуються найгучніші первинні розміщення:

  1. Фінтех (Stripe, Zopa, Klarna, Revolut, Chime Financial).
  2. Технології (Databricks, Discord, CoreWeave, Genesys, SailPoint Technologies, Clario).
  3. Електронна комерція (Shein, Instacart).
  4. Телекомунікації (Reliance Jio, Київстар).

До найбільшого в історії Індії розміщення з цільовою оцінкою у понад $120 млрд готується Reliance Jio, телекомунікаційний підрозділ Reliance Industries.

Reliance Jio — найбільший оператор зв'язку в країні з 460 млн бездротових абонентів станом на кінець жовтня. Попри втрату абонентів із моменту підвищення тарифів у червні минулого року, компанія зберегла лідерство. Підвищення тарифів розглядалося, як частина стратегії монетизації послуг 5G перед лістингом, і дозволило різко збільшити прибутки компанії у вересневому кварталі.

Нещодавно компанія Jio Platforms оголосила про партнерство зі світовим технологічним гігантом Nvidia з метою спільної розробки мовних моделей ШІ, при цьому Амбані прагне зробити революцію в сфері ШІ за допомогою інноваційних рішень.

Очікується, що технологічний поштовх, а також фокус на ШІ нададуть йому конкурентної переваги перед стартапами. RJio також отримав регуляторне схвалення для запуску послуг супутникового інтернету.

За останні 5 років RIL витратила близько $3 млрд на придбання телекомунікацій, інтернету та цифрових технологій.

Знакові події очікуються і на українському телекомунікаційному ринку. Цього року оператор стільникового зв'язку «Київстар» може стати першою українською компанією, яка проведе IPO в США.

13 січня 2025 року VEON Ltd., глобальний цифровий оператор, та Cohen Circle Acquisition Corp. I, спеціальна компанія з придбання, оголосили про підписання листа про наміри з метою опосередкованого розміщення «Київстар», цифрового оператора VEON в Україні, на Nasdaq Stock Market LLC у Сполучених Штатах.

«Київстар» є провідним цифровим оператором України з найбільшим у країні бізнесом мобільного та фіксованого зв’язку та обслуговує майже 24 млн клієнтів. Портфоліо цифрових послуг компанії включає цифрову платформу охорони здоров’я Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 млн та розважальну платформу «Київстар ТВ».

Також Київстар є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, який підтримує український бізнес за допомогою хмарних рішень, рішень для кібербезпеки, штучного інтелекту, розробки програмного забезпечення через «Київстар Тех». До цього всього може додатися сервіс таксі, оскільки нещодавно телеком-оператор подав заявку до АМКУ на придбання Uklon.

Постачальник медичних товарів Medline Industries — ще один кандидат на гучне IPO у 2025 році. Її нинішні акціонери — Blackstone, Carlyle і Hellman & Friedman — придбали компанію у 2021 році в рамках угоди обсягом в $34 млрд.

За даними PitchBook, фірма востаннє оцінювалася у понад $42 млрд, а аналітики Renaissance Capital прогнозують, що вона може залучити близько $50 млрд під час IPO. Medline подала конфіденційну заявку на IPO в грудні, повідомляє Reuters.

Азіатський гігант швидкої моди Shein планує провести лістинг у Лондоні в першій половині 2025 року, стверджують джерела Reuters. За словами одного з них, IPO може бути завершено вже до Великодня, тобто до 20 квітня.

Інше джерело повідомило, що Shein працює над лістингом в першій половині цього року, але точні терміни поки не визначені. Shein був оцінений в $66 млрд на інвестраунді минулого року. Поточна оцінка вартості Shein і сума, яку компанія розраховує залучити на біржі в Лондоні, невідомі.

Активно залучатиме цього року капітал сектор фінтеху. Американський фінтех-стартап Chime подав заявку на IPO незадовго до Нового року і планує вийти на біржу у 2025 році, повідомили джерела Bloomberg.

Компанія надає користувачам банківські послуги через застосунок. Востаннє Chime залучав інвестиції у 2021 році — тоді компанію оцінили в $25 млрд. За даними PitchBook, всього компанія залучила $2,65 млрд. Серед інвесторів — венчурні фонди Menlo Ventures, Forerunner Ventures, Sequoia Capital, Coatue Management та Acrew Capital.

Дві компанії-конкуренти Chime у сфері фінтех-технологій, Klarna і Stripe, також увійшли до списку претендентів на проведення IPO цього року. Шведська Klarna, що спеціалізується на покупці формату «купуй зараз — плати пізніше», подала заявку на проведення IPO в Сполучених Штатах. За даними PitchBook, остання оцінка Klarna становить $6,7 млрд.

В жовтні минулого року подав заявку на IPO на біржі Nasdaq розробник мікросхем із Кремнієвої долини Cerebras Systems. Стартап зараз оцінюється в $4 млрд, але у нього амбітні плани: він прагне конкурувати за частку ринку з його лідером — однією з найдорожчих компаній у світі Nvidia (капіталізація наприкінці грудня 2024-го — $3,4 трлн).

Cerebras розраховує отримати перевагу завдяки своєму флагманському продукту — обчислювальній платформі CS-3, яка розрахована на навантаження при ШІ-обчисленнях і може бути об'єднана в кластер для живлення суперкомп'ютерів.

У документах до IPO Cerebras повідомив, що у 2023 році його виторг зріс понад утричі — до $78,7 млн, збиток скоротився на 32% — до $2,92 на акцію. Серед ризиків для інвесторів — залежність компанії від одного клієнта: 83% виторгу компанії у 2023 році надійшло від ШІ-компанії G42, яка базується в ОАЕ і тісно пов'язана з державою.

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На що звертати увагу при виборі дебютантів

Якщо ви маєте намір інвестувати в одну з таких компаній, будьте готові до великих обсягів даних, які доведеться опрацювати, перш ніж зробити вибір.

Аналізуйте фінансові звіти кандидатів. Їх можна знайти на сайті комісії з цінних паперів та бірж (вбиваємо тикер компанії в пошуку), на офіційному сайті компанії або ж на сайтах бірж, де відбуватиметься розміщення (форма S-1).

Звертайте увагу на загальні ринкові настрої. Компанії, що тільки починають торгуватися на біржі, належать до ризикових активів, і якщо на ринку переважає песимізм, навіть компанії з чудовими фінансовими показниками можуть зазнати невдачі.

Заздалегідь відмічайте локап-період (Lock-up Period). В контексті IPO — це визначений проміжок часу після первинного розміщення акцій (IPO), протягом якого інсайдери компанії, такі як засновники, топменеджери, інвестори ранніх стадій, а також співробітники, не мають права продавати свої акції. Після закінчення цього періоду може спостерігатися ведмежий тиск на вартість паперу.

Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
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