Американська корпорація Microsoft веде переговори про придбання сервісу створення та перегляду коротких відео TikTok китайської корпорації ByteDance. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.
Трамп повідомив про зацікавленість Microsoft стосовно купівлі TikTok
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Деталі
Трамп відповів позитивно на запитання журналістів преспулу Білого дому. «До TikTok є багато інтересу», — додав Трамп.
Передісторія
19 січня TikTok у США заблокували за рішенням на той момент президента Джо Байдена. Однак 20 січня після інавгурації Трампа сервіс знову запрацював, а політик підписав указ про TikTok, який відкладає заборону на соцмережу на 75 днів.
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За словами Трампа, за цей час сервіс має продати 50% акцій американським інвесторам.
Як зазначає видання, минулого тижня Трамп заявив, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє популярної програми протягом 30 днів.
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