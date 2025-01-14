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14 січня 2025, 10:45

Китай хоче продати TikTok Ілону Маску

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку.

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Що відомо

Можлива угода з Маском, який є одним із найближчих союзників Дональда Трампа, може зацікавити китайський уряд, оскільки очікується, що він матиме вплив на остаточне рішення про продаж TikTok.

Один із сценаріїв, який обговорюється китайським урядом, передбачає, що платформа Маска X (колишній Twitter) отримає контроль над TikTok US і керуватиме обома бізнесами разом.

З понад 170 мільйонами користувачів у США TikTok може зміцнити позиції X у залученні рекламодавців. Також xAI, заснована Маском компанія з розробки штучного інтелекту, могла б скористатися величезними обсягами даних, які генерує TikTok.

Деталі

Китайські чиновники ще не досягли чіткої домовленості щодо подальших дій, а обговорення залишаються попередніми, зазначають джерела. Наразі незрозуміло, наскільки ByteDance знає про ці дискусії, а також чи вели переговори TikTok і Маск про можливу угоду.

У квітні Маск писав, що TikTok має залишатися доступним у США: «На мою думку, TikTok не повинен бути заборонений у США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі X. Це суперечить принципам свободи слова».

Обговорення в Пекіні свідчать, що доля TikTok може більше не залежати лише від ByteDance. Китайські чиновники визнають, що їм доведеться вести складні переговори з адміністрацією Трампа з питань тарифів, експортного контролю та інших питань, і вони бачать у переговорах щодо TikTok можливість досягти компромісу.

Китайський уряд має так звану «золоту акцію» в дочірній компанії ByteDance, яка дає йому вплив на стратегію та операції компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
14 січня 2025, 11:24
#
Хто б сумнівався:)
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