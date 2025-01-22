Трамп заявив про можливість придбання TikTok Ілоном Маском

Президент США Дональд Трамп заявив, що теоретично відкрито ідею купівлі соціальної мережі TikTok Ілоном Маском. Про це він повідомив у ході спілкування з журналістами у Білому домі.

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Що відомо

Політик підкреслив, що хтось з американських бізнесменів має придбати TikTok китайської компанії ByteDance і віддати частку уряду США. Трамп привітав такий розвиток подій.

Передісторія

Влада США, у тому числі Трамп, кілька років намагалася заборонити TikTok у країні через приналежність китайської компанії. У Вашингтоні очікували, що ByteDance продасть підрозділ у США американським власникам, оскільки влада вважає збір даних про користувачів TikTok у Штатах загрозою національній безпеці. У TikTok користуються понад 170 млн людина.

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19 січня набула чинності заборона соцмережі на роботу в країні, поки нею володіє китайська ByteDance. Деякі користувачі США при вході до програми отримали повідомлення: «Вибачте, TikTok зараз недоступний». Також платформу видалили з магазинів додатків у США.

Пізніше Трамп заявив, що програма зможе продовжити роботу на території країни за умови передачі американській державі 50% акцій. Через 12 годин після блокування китайська соцмережа відновила роботу у США.

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