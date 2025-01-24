На порталі «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів після масштабної кібератаки на держреєстри. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У «Дії» відновили роботу 13 будівельних сервісів
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«Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта. Отримуйте документи та послуги за кілька кліків на порталі „Дія“ — актуально як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе», — зазначив він.
Повний перелік будівельних послуг
- повідомлення про початок підготовчих робіт;
- повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;
- повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
- заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- видача будівельного паспорта;
- декларація про готовність до експлуатації об'єктів СС1;
- декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;
- декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
- декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
- дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
- анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію;
- скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.
За словами Федорова, будівельні послуги максимально автоматизовані - більшість даних підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що послуга «єВідновлення» також повернулася в «Дію». Українці знову можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку.
Раніше на порталі «Дія» відновили послугу закриття ФОП.
19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
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