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24 січня 2025, 14:22

У «Дії» відновили роботу 13 будівельних сервісів

На порталі «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів після масштабної кібератаки на держреєстри. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На порталі «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів після масштабної кібератаки на держреєстри.
Фото: zoda.gov.ua

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«Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта. Отримуйте документи та послуги за кілька кліків на порталі „Дія“ — актуально як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе», — зазначив він.

Повний перелік будівельних послуг

  • повідомлення про початок підготовчих робіт;
  • повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;
  • повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
  • заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  • видача будівельного паспорта;
  • декларація про готовність до експлуатації об'єктів СС1;
  • декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;
  • декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
  • декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
  • дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
  • анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
  • сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію;
  • скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

За словами Федорова, будівельні послуги максимально автоматизовані - більшість даних підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично.

Читайте також: Послуга шлюбу онлайн знову доступна у «Дії»

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що послуга «єВідновлення» також повернулася в «Дію». Українці знову можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку.

Раніше на порталі «Дія» відновили послугу закриття ФОП.

19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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