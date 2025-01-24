У «Дії» відновили роботу 13 будівельних сервісів

На порталі «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів після масштабної кібератаки на держреєстри. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта. Отримуйте документи та послуги за кілька кліків на порталі „Дія“ — актуально як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе», — зазначив він.

Повний перелік будівельних послуг

повідомлення про початок підготовчих робіт;

повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;

повідомлення про початок будівельних робіт СС1;

заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

видача будівельного паспорта;

декларація про готовність до експлуатації об'єктів СС1;

декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;

декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;

декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;

дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;

анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію;

скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

За словами Федорова, будівельні послуги максимально автоматизовані - більшість даних підтягується з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що послуга «єВідновлення» також повернулася в «Дію». Українці знову можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку.

Раніше на порталі «Дія» відновили послугу закриття ФОП.

19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.