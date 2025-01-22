Послуга «єВідновлення» повернулася в «Дію». Українці знову можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
22 січня 2025, 19:46
«єВідновлення» повернулося в «Дію»
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«Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій, подавайте заявку на отримання державної допомоги в «Дії», — зазначив Федоров.
Хто отримає компенсацію першочергово
За його словами, першочергово компенсації отримають:
- військовослужбовці,
- багатодітні сім'ї,
- люди з інвалідністю.
Кошти з картки можна витратити на будівельні матеріали або оплату послуг підрядників, які допоможуть відновити вашу оселю.
«Послуга актуальна для підконтрольних територій України», — додав міністр.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у грудні 2024 року уряд ухвалив рішення перерозподілити 15 млрд грн на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб.
Джерело: Мінфін
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