Автоматичне закриття ФОП: На порталі «Дія» відновили послугу

На порталі «Дія» відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Відновлення послуги

«Автоматичне закриття ФОП знову працює на порталі „Дія“. Якщо вирішили змінити діяльність або масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом», — зазначив Федоров.

Він додав, що автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор і зменшує час очікування.

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При цьому міністр уточнив, що про відновлення інших сервісів у «Дії» він повідомить пізніше.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив доступ до цифрових свідоцтв у застосунку «Дія».

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.

9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.