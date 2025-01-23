Послуга шлюбу онлайн знову доступна у «Дії»

У застосунку «Дія» відновили послугу шлюбу онлайн після масштабної кібератаки на українські держреєстри. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«ДРАЦС відновив реєстри, тож „Дія“ знову приймає заявки на одруження онлайн. Вся реєстрація шлюбу знову доступна без черг, паперів і незалежно від відстані», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі, якщо шлюб у «Дії» запланували на дати, коли сервіс не працював, — шлюб зареєструють у «Дії» поза чергою.

З початку запуску послуги півтора мільйона українців та українок освідчилися одне одному, а більш ніж 1 000 пар одружилися.

Читайте також: У «Дії» відновили «єОселю» та зміну місця проживання

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що послуга «єВідновлення» також повернулася в «Дію». Українці знову можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку.

Раніше на порталі «Дія» відновили послугу закриття ФОП.

19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.