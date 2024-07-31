Боротьба з лудоманією: App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино

App Store заблокував 50 мобільних застосунків, доступність яких на території України порушує вимоги національного законодавства. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Зазначається, що блокування нелегальних онлайн-казино допоможе боротися з лудоманією та запобігатиме розвитку залежності в неповнолітніх українців.

«Адже застосунки з азартними іграми без ліцензій не відстежують, чи користуються ними люди з ігровою залежністю або навіть діти», — підкреслили в міністерстві.

Раніше міністерство звернулося до Apple і Google для видалення з маркетів нелегальних українських онлайн-казино.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку 2024 року реєстр лудоманів зріс у два рази. Наразі в ньому перебуває понад 7,8 тисячі українців.

З 25 липня 2024 року фінансовим установам заборонено видавати споживчі кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру.