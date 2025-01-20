За минулий рік було оформлено понад 8 млн договорів автоцивілки. Сума страхових платежів досягла 11 млрд грн

У 2024 році українські водії уклали понад 8 млн внутрішніх договорів обов'язкового страхування відповідальності водіїв (« автоцивілки »), що на 5,6% більше, ніж у 2023 р., повідомляє МТСБУ.

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Деталі

76,8% страхових полісів «автоцивілки» було оформлено в електронному вигляді, що становить 6,2 млн договорів від загального числа. Якщо порівнювати з відповідним періодом 2023 року, питома вага укладених таких договорів у цифровому форматі становила 69%.

Страхові платежі

Загальна сума страхових платежів у 2024 році досягла 11 мільярдів гривень, що на 26,04% більше порівняно з попереднім роком. Середня страхова премія також зросла — до 1 361,8 гривні, що на 19,3% більше, ніж у 2023-му.

За підсумками 2024 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ зі СК «Оранта» — 1 368 986 штук. Друга та третя позиція за цим показником у СК «ТАС» та СК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп».

За загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-грудень 2024 року лідером є страхова компанія «ТАС». П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: «Оранта», «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», «ПЗУ Україна» та «ВУСО».