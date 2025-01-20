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20 січня 2025, 11:36

Меланія Трамп, слідом за чоловіком, також випустила власний мемкоїн

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія запустила слідом за чоловіком власний мемкоїн запущений на блокчейні Solana — $MELANIA. Про це вона написала в соцмережі Х, пише «Укрінформ».

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія запустила слідом за чоловіком власний мемкоїн запущений на блокчейні Solana — $MELANIA.
Фото: bbc.com

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Деталі

«Офіційний мем Меланії вже є! Ви можете купити $MELANIA зараз», — написала вона.

Як зазначає Forbes, ціна криптовалюти Меланії різко підскочила, оскільки трейдери кинулися її купувати, й сягнула $6, забезпечивши ринкову капіталізацію в розмірі понад $5 млрд.

Що відомо про $TRUMP

17 січня Дональд Трамп повідомив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP. Її ціна стрімко зросла з моменту запуску, увійшовши в топ-20 криптовалют за розміром ринкової капіталізації - $14 млрд.

Читайте також: Трамп запустив власну криптовалюту — мемкоїн $TRUMP

Проте 19 січня, після оголошення дружини Трампа про власну криптовалюту-конкурента, ціна мемкоїна Трампа обвалилася на 40%.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+105
lol123
lol123
20 січня 2025, 11:39
#
Я в ахуї від цих відвертих пірамід на найвищому щаблі влади)
+
+61
Riojas
Riojas
20 січня 2025, 12:26
#
МММкоины, никто не скрывает, что это лохотрон. Кто успел, тот заработал
+
+16
Dafxf4300
Dafxf4300
20 січня 2025, 11:51
#
Трампи навіть зі своїх похоронів зроблять шоу.
+
+1
bonv
bonv
20 січня 2025, 13:09
#
Обережно з цією Меланією:))
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