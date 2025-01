Меланія Трамп, слідом за чоловіком, також випустила власний мемкоїн

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Офіційний мем Меланії вже є! Ви можете купити $MELANIA зараз», — написала вона.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6