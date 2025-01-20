Меланія Трамп, слідом за чоловіком, також випустила власний мемкоїн

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія запустила слідом за чоловіком власний мемкоїн запущений на блокчейні Solana — $MELANIA. Про це вона написала в соцмережі Х, пише «Укрінформ».

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Деталі

«Офіційний мем Меланії вже є! Ви можете купити $MELANIA зараз», — написала вона.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Як зазначає Forbes, ціна криптовалюти Меланії різко підскочила, оскільки трейдери кинулися її купувати, й сягнула $6, забезпечивши ринкову капіталізацію в розмірі понад $5 млрд.

Що відомо про $TRUMP

17 січня Дональд Трамп повідомив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP. Її ціна стрімко зросла з моменту запуску, увійшовши в топ-20 криптовалют за розміром ринкової капіталізації - $14 млрд.

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Проте 19 січня, після оголошення дружини Трампа про власну криптовалюту-конкурента, ціна мемкоїна Трампа обвалилася на 40%.