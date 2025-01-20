Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія запустила слідом за чоловіком власний мемкоїн запущений на блокчейні Solana — $MELANIA. Про це вона написала в соцмережі Х, пише «Укрінформ».
Меланія Трамп, слідом за чоловіком, також випустила власний мемкоїн
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«Офіційний мем Меланії вже є! Ви можете купити $MELANIA зараз», — написала вона.
The Official Melania Meme is live!— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025
You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf
FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6
Як зазначає Forbes, ціна криптовалюти Меланії різко підскочила, оскільки трейдери кинулися її купувати, й сягнула $6, забезпечивши ринкову капіталізацію в розмірі понад $5 млрд.
Що відомо про $TRUMP
17 січня Дональд Трамп повідомив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP. Її ціна стрімко зросла з моменту запуску, увійшовши в топ-20 криптовалют за розміром ринкової капіталізації - $14 млрд.
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Проте 19 січня, після оголошення дружини Трампа про власну криптовалюту-конкурента, ціна мемкоїна Трампа обвалилася на 40%.
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