Трамп запустив власну криптовалюту — мемкоїн $TRUMP

Американський президент Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти на базі блокчейну Solana — мемкоїна $TRUMP. Про це він написав у соцмережі Х.

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Що відомо

«Мій новий офіційний мемкоїн вже тут! Час святкувати все, за що ми стоїмо: Перемогу! Приєднуйтесь до моєї дуже особливої спільноти Трампа. Купуйте $TRUMP зараз», — написав Трамп.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Мемкоїн $TRUMP швидко зріс у ціні, досягнувши на піку $23,03 за останніми даними торгів. У перший день запуску користувачам було доступно 200 мільйонів монет. Протягом трьох років загальна кількість монет поступово зросте до одного мільярда.