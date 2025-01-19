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19 січня 2025, 8:40

Трамп запустив власну криптовалюту — мемкоїн $TRUMP

Американський президент Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти на базі блокчейну Solana — мемкоїна $TRUMP. Про це він написав у соцмережі Х.

Американський президент Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти на базі блокчейну Solana — мемкоїна $TRUMP.
Фото: bbc.com

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Що відомо

«Мій новий офіційний мемкоїн вже тут! Час святкувати все, за що ми стоїмо: Перемогу! Приєднуйтесь до моєї дуже особливої спільноти Трампа. Купуйте $TRUMP зараз», — написав Трамп.

Мемкоїн $TRUMP швидко зріс у ціні, досягнувши на піку $23,03 за останніми даними торгів. У перший день запуску користувачам було доступно 200 мільйонів монет. Протягом трьох років загальна кількість монет поступово зросте до одного мільярда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
0
Три літри
Три літри
19 січня 2025, 8:46
#
Bonv, продавай біток, купуй трампок.
+
+15
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 9:19
#
Не риснул входить туда вчера по 25, а сегодня там уже 44 и ростёт дальше. Наверно миллиардеры дали бедным вариант заработать. Жалею, что не вложил свои сто баксов, уже было бы двести, после иннагурации слил бы в вторник хз сколько.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 9:24
#
Уже ппц входить очково, но рост идёт…
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 11:18
#
Уже 77. было бы 300 такие дела… вроде вот и трёх часовая горка… коррекция вроде пошла по крыше
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 11:23
#
Кто в фьючи ставил сюда вчера с большими плечами дайте хоть на печенье) вроде все снялись и ждут падение. норм комбинация. толпа людей с деньгами) весёлые два дня предстоят))) успеть бы заработать с этого. чуть позже волью туда свои пять копеек, часа через два.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 11:23
#
Вниз бы сейчас ставить небольшую часть капитала парралельно прибыли с ставки вчера.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 11:24
#
Норм вроде кто вниз поставил после снятия. вообщем буду молчать…
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 11:53
#
Выедает альту этот трамп. трамп ростёт, альта дешевеет. что дальше будет интересно.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 12:02
#
Куда вы все пропали. Думаю уже продовать альту с убытком в -15% и сюда заливать по 60(если рост до ста, то это 80% где то), а не ждать её роста) так и сделаю. ЗА мной не повторяйте. Может всё обвалиться.))) фььючи не буду трогать, а то с голой жопой останусь. я тут новичёк.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 12:04
#
Подожду наверно час или сейчас это делать… решил купить))) рассказывайте и свои истории… какие были сигналы и сколько выручка)
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 12:13
#
Наверно четыре монеты 2025 года это XRP, SOL, BTC, DOGE, LTC в которые я вложу доход в вторник, в четыре утра с Трампа. Трамп готов слить в вторник, через 40 часов от сейчас, в 21 по New Your, когда американцы закончат праздник, у нас это четыре утра. Так что вторник в четыре утра ловите яму. Я купил по 64 и слил туда убыточную альту с -15%. Хороших выходных ;-) за мной не повторять риск берёте на себя.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 січня 2025, 12:22
#
Подумал, что в Америке сейчас 5:30ть утра и те кто купил вчера по 25 будут сливать по 70. Это через два часа там 8мь утра и все там откроют глаза… надо думать может там яма с обнала в usdt(usdc) будет и нужно будет в шорт ставить… я тут новичёк…
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