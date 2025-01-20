Зростання на 883%: Мемкоїн $TRUMP увійшов до топ-18 криптоактивів за ринковою капіталізацією

Мемкоїн $TRUMP, презентований 18 січня 2025 року Дональдом Трампом, з моменту виходу на ринок зріс у ціні на 883%. Про це пише incrypted з посланням на CoinMarketCap.

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Зростання $TRUMP

Запущений на блокчейні Solana, токен оперативно зайняв місце серед 30 найбільших криптовалют, а на момент підготовки матеріалу посідав 18 позицію в цьому переліку.

Протягом перших трьох годин ринкова капіталізація TRUMP сягнула $8 млрд, а до 19 січня 2025 року показник сягнув $12,8 млрд. Повністю розбавлена оцінка вартості активу (FDV) становить $70 млрд, а історичний максимум вартості мемкоїна перевищив позначку в $70.

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При цьому великі біржі, на кшталт Binance і Coinbase, вже оголосили про лістинг активу. До них приєдналися й інші платформи.

Що кажуть аналітики

На думку аналітиків, ці події позитивно позначилися на екосистемі Solana, токен якої, SOL, також досяг історичного максимуму в $279, за даними TradingView.

Зростання інтересу до TRUMP викликало перетікання ліквідності з інших блокчейнів, таких, як Ethereum, що посилило позиції Solana на ринку, зазначають експерти.