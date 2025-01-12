У Мін’юсті назвали нові строки відновлення роботи всіх держреєстрів після масштабної кібератаки

Міністерство юстиції прогнозує повне відновлення функціонування державних реєстрів, які зазнали російської кібератаки, до кінця січня. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє Укрінформ.

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За її словами, після кібератаки вона обережніше ставиться до прогнозування термінів. Водночас вона запевнила, що до 17 січня міністерство матиме чітке бачення ситуації.

«Пріоритетом для мене як міністра юстиції є не швидкі результати заради позитивних відгуків, а забезпечення якісного доступу громадян до послуг. Хоча процес відновлення потребуватиме певного часу, ми очікуємо, що не вийдемо за межі січня. Ми щиро вдячні українцям за терпіння та розуміння у цих непростих обставинах», — зазначила Стефанішина.

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Нагадаємо

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.

9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

На порталі «Дія» відновили послугу відкриття ФОП.

Раніше у застосунку «Дія» після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану знову стали доступними ще чотири послуги:

витяги про місце проживання дітей,

актуалізація даних про місце проживання дітей,

«Зимова єПідтримка» для дітей,

соціальні виплати — субсидії, допомога сім'ям із дітьми.

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.