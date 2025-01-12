Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив доступ до цифрових свідоцтв у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба «Дії».
У «Дії» відновили свідоцтва про народження, зміну імені та шлюб
Українцям знову доступні свідоцтва:
- про народження;
- про шлюб;
- про розлучення;
- про зміну імені.
Наразі фахівці працюють над відновленням послуги шлюбу онлайн та інших сервісів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що на порталі «Дія» відновили послугу відкриття ФОП.
Раніше у застосунку «Дія» після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану знову стали доступними ще чотири послуги:
- витяги про місце проживання дітей,
- актуалізація даних про місце проживання дітей,
- «Зимова єПідтримка» для дітей,
- соціальні виплати — субсидії, допомога сім'ям із дітьми.
Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.
9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
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