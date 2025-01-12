У «Дії» відновили свідоцтва про народження, зміну імені та шлюб

Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив доступ до цифрових свідоцтв у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Українцям знову доступні свідоцтва:

про народження;

про шлюб;

про розлучення;

про зміну імені.

Наразі фахівці працюють над відновленням послуги шлюбу онлайн та інших сервісів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на порталі «Дія» відновили послугу відкриття ФОП.

Раніше у застосунку «Дія» після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану знову стали доступними ще чотири послуги:

витяги про місце проживання дітей,

актуалізація даних про місце проживання дітей,

«Зимова єПідтримка» для дітей,

соціальні виплати — субсидії, допомога сім'ям із дітьми.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.

9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.