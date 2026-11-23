Дефіцит робочої сили залишається найбільшою проблемою українського бізнесу. У жовтні 2026 року на нестачу працівників скаржилися 63% підприємств, а 59% назвали перешкодою небезпечні умови роботи. Водночас майже вдвічі зросла частка компаній, які потерпають від перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням. Про це свідчать результати 54-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), проведеного серед 467 підприємств.

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Що найбільше заважає бізнесу

За словами старшого наукового співробітника ІЕД Євгена Ангела, дефіцит кадрів залишається головною перешкодою для бізнесу, хоча частка таких відповідей скоротилася із 67% у вересні до 63% у жовтні.

Ситуація з пошуком персоналу суттєво не змінилася. Частка підприємств, яким стало складніше знаходити кваліфікованих працівників, зменшилася з 58,9% до 57,4%, а некваліфікованих — із 38,5% до 35,8%.

Водночас бізнес дещо покращив кадрові очікування. Частка компаній, які планують збільшити кількість працівників протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, зросла з 1,7% до 4,8%. Натомість частка підприємств, що планують скорочення персоналу, зменшилася з 8,4% до 5,5%.

За словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, проблема має регіональні особливості. За межами Київської області особливо гостро відчувається нестача кваліфікованих спеціалістів, у столиці більше труднощів із пошуком некваліфікованого персоналу, а на Дніпропетровщині бракує працівників обох категорій.

Обстріли та відключення посилюють тиск

Другою найбільшою перешкодою для підприємств залишається небезпека роботи. У жовтні на неї вказали 59% опитаних — стільки ж, як і у вересні.

За словами Ангела, це один із найвищих показників за весь час проведення дослідження. Більше було лише у жовтні 2024 року — 62%.

Понад 80% опитаних підприємств у Вінницькій, Київській, Черкаській, Одеській, Житомирській, Запорізькій, Рівненській та Дніпропетровській областях вважають небезпечні умови суттєвою перешкодою для діяльності.

При цьому великі компанії частіше повідомляють про безпекові ризики. Серед мікропідприємств відповідну проблему назвали майже 40% респондентів, серед середніх компаній — понад 60%, а серед великих — понад 70%.

Помітно погіршилася ситуація з енергопостачанням. Частка підприємств, які скаржаться на перебої з електро-, водо- або теплопостачанням, зросла із 12% до 21%. У рейтингу перешкод ця проблема піднялася з восьмого на шосте місце.

За даними ІЕД, у вересні через відключення електроенергії підприємства втратили в середньому 4% робочого часу. Тимчасово призупиняти діяльність були змушені 41% опитаних компаній.

Найбільші втрати робочого часу через відключення зафіксували у Сумській області — 15%, Одеській — 12% та Чернігівській — 11%. У легкій і харчовій промисловості цей показник становив по 5%.

Водночас 38% підприємств повідомили, що можуть працювати безперервно навіть під час відключень завдяки власним рішенням з енергетичної автономності.

Окремою проблемою залишаються повітряні тривоги. У вересні найбільше робочого часу через них втратили підприємства Харківської області — 24%. У Запорізькій області втрати становили 20%, Полтавській — 18%, Одеській — 16%. Середній показник по країні — 8%.

Як бізнес оцінює уряд

Оцінки економічної політики уряду залишаються переважно нейтральними. У жовтні частка таких відповідей зросла із 61% до 63%.

Позитивно економічну політику оцінили лише 4% підприємств — стільки ж, скільки у вересні. Частка негативних оцінок скоротилася із 28% до 25%.

За словами Ангела, з літа 2023 року негативні оцінки стабільно переважають позитивні, попри окремі щомісячні коливання.

Ділова активність слабшає

Як раніше писав «Мінфін», у жовтні 2026 року індекс відновлення ділової активності в Україні знизився до мінус 0,24 проти мінус 0,21 у вересні. Це найнижчий рівень за понад три роки. За оцінкою ІЕД, погіршення пов'язане насамперед із посиленням російських атак на цивільну інфраструктуру та підприємства.

Водночас ситуація з кадрами залишається складною вже кілька місяців. Як повідомляв «Мінфін», у вересні дефіцит працівників відзначали 67% підприємств, а небезпеку роботи — 59%. Порівняно із серпнем частка компаній, які скаржилися на безпекові ризики, зросла на 11 відсоткових пунктів.

Додаткові витрати бізнесу створює необхідність забезпечувати автономне електроживлення. За результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації, оприлюдненого 20 листопада, 87% компаній заявили, що перебої з електроенергією вплинули на їхню операційну діяльність. Це окреме дослідження, яке також підтверджує масштаб проблеми для підприємств.

Поєднання дефіциту працівників, безпекових ризиків та енергетичних перебоїв обмежує можливості підприємств збільшувати виробництво. Навіть за наявності замовлень компанії змушені витрачати додаткові кошти на резервне живлення, логістику та організацію роботи персоналу.