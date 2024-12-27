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27 грудня 2024, 18:34

ВПО з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла

У межах ініціативи «Зимова підтримка» уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ця програма запрацює вже в січні 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У межах ініціативи «Зимова підтримка» уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Фото: pixabay.com

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«Ми розуміємо труднощі, з якими стикнулися люди, що покинули власні домівки. Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати», — зазначив Шмигаль.

Уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

«Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах. Сьогодні ухвалили відповідні зміни», — додав прем'єр.

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Умови для отримання субсидії

Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд, тому договір оренди потрібно буде реєструвати у ПФУ.

Отримувати субсидію на оренду можна буде паралельно з субсидією на житлово-комунальні послуги.

Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї ВПО. На розмір субсидії впливатимуть рівень доходи родини, кількість членів сімʼї, та вартість оренди житла. Оскільки вартість оренди суттєво відрізняється у різних регіонах, а також у великих містах і невеликих населених пунктах, це враховуватиметься при визначенні розміру субсидії на оренду житла (через коефіцієнти вартості житла у різних регіонах, які затверджено постановою).

Спочатку оформити субсидію на оренду житло зможуть переселенці не у всіх регіонах України. На перших етапах виплати зможуть оформити ВПО у дев'яти областях, а саме у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській, за виключенням тимчасово окупованих територій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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