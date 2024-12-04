Рада ухвалила закон щодо компенсацій для ВПО за знищене житло

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за знищене нерухоме майно. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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На рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, матимуть такі

категорії ВПО:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

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До другого читання доповнюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість: