Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за знищене нерухоме майно. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
4 грудня 2024, 13:00
Рада ухвалила закон щодо компенсацій для ВПО за знищене житло
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
На рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, матимуть такі
категорії ВПО:
- досягли пенсійного віку;
- мають на утриманні дитину віком до шести років;
- виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.
Читайте також: Українці зможуть подати заяву на відшкодування збитків за злочини рф з 2025 року — Федоров
До другого читання доповнюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:
- мають на утриманні двох і більше дітей;
- є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
- є особами з інвалідністю ІІІ групи;
- мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
- мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3