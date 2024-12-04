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4 грудня 2024, 13:00

Рада ухвалила закон щодо компенсацій для ВПО за знищене житло

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за знищене нерухоме майно. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за знищене нерухоме майно.
Фото: НБУ

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На рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, матимуть такі
категорії ВПО:

  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

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До другого читання доповнюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:

  • мають на утриманні двох і більше дітей;
  • є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
  • є особами з інвалідністю ІІІ групи;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
  • мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
KValera
KValera
4 грудня 2024, 13:19
#
Остальные ВПО ничего не получат.
+
0
paff
paff
4 грудня 2024, 14:31
#
Еще и на каждом углу будут слышать что они сами виноваты
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 грудня 2024, 14:46
#
Страна инвалидов и льготников…
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