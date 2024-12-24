Приватбанк знизив удвічі тарифи переказів на закордонні картки

Приватбанк знизив удвічі тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу на період зимових свят. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Деталі

До 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази в Приват24 з валютних карток Приватбанку на закордонні картки знижено до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати переказ із картки Приватбанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 у меню «Переказ на картку». Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

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Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або євро.

Відкрити цифрову валютну карту завжди можна дистанційно в Приват24 та купувати валюту онлайн у мобільному банку.