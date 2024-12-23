Приватбанк запускає валютообмін у банкоматах Recycler

Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Деталі

Цілодобовий доступ — обміняйте валюту, коли вам зручно.

Без зайвих кроків — отримуйте готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку.

Прозорі умови — використовується готівковий курс Приватбанку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок.

Ліміти: до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.

Перелік банкоматів Recycler Приватбанку, що приймають готівку.