Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій. Про це йдеться у повідомленні банку.
23 грудня 2024, 12:44
Приватбанк запускає валютообмін у банкоматах Recycler
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Деталі
Цілодобовий доступ — обміняйте валюту, коли вам зручно.
Без зайвих кроків — отримуйте готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку.
Прозорі умови — використовується готівковий курс Приватбанку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок.
Ліміти: до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.
Перелік банкоматів Recycler Приватбанку, що приймають готівку.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
А тепер це набирає нові оберти, тут гривню є ризик не отримати при знятті, а вони хочуть, щоб ти туди валюту запихував, а що ти будеш робити потім, коли банкомат не видасть готівкову гривню?)) Простіше в обмінник сходити обміняти валюту, там курс буде 100% краще на обмін))