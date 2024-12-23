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23 грудня 2024, 12:44

Приватбанк запускає валютообмін у банкоматах Recycler

Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій. Про це йдеться у повідомленні банку.

Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.

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Деталі

Цілодобовий доступ — обміняйте валюту, коли вам зручно.

Без зайвих кроків — отримуйте готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку.

Прозорі умови — використовується готівковий курс Приватбанку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок.

Ліміти: до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.

Перелік банкоматів Recycler Приватбанку, що приймають готівку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
asdf2024
asdf2024
23 грудня 2024, 13:19
#
А обратно…
+
+15
Я_ __
Я_ __
23 грудня 2024, 13:46
#
А назад ти нічого можеш не отримати, як це буває частенько з банкоматами привата при знятті готівки, потім зазвичай кажуть людині щось на кшталт «зверніться до вашого банку», а банк каже, що то не їх банкомат, тому йди до привата.

А тепер це набирає нові оберти, тут гривню є ризик не отримати при знятті, а вони хочуть, щоб ти туди валюту запихував, а що ти будеш робити потім, коли банкомат не видасть готівкову гривню?)) Простіше в обмінник сходити обміняти валюту, там курс буде 100% краще на обмін))
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
23 грудня 2024, 14:03
#
А представь запихиваешь гривну на 1000$ и пропадает свет, потом месяц жди разбирательства
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
23 грудня 2024, 13:48
#
Кассы привата забиты убитым хламом, очень сомневаюсь что в банкоматы они будут заряжать нормальные купюры, только в кассе вы можете отказаться от них, а банкомат насыплет потертым 96 г или заляпанными, от которых уже не откажешься, то что уже «выданы» Полно случаев с ресайклерами, когда механика глючила, а клиент оставался без части купюр, которая выдавалась следующему клиенту, доказать ничего невозможно
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
23 грудня 2024, 14:24
#
Я уверен, что иа ие банкоматы и будут использоваться чтобы слить некондиционные купюры
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