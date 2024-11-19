Місія МВФ узгодила виділення Україні ще $1,1 мільярда траншу — Шмигаль

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів. Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом», — зазначив голова уряду.

За словами прем'єра, у Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

До шостого перегляду Україна мала виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Транші від МВФ

До державного бюджету України вже надійшло шість траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $8,7 млрд із $15,6 млрд, які передбачені програмою.